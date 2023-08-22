明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

DSE生投訴買卷太貴違規 私隱署跟進 考評局：按收回成本原則

【明報專訊】中學文憑試（DSE）考生可向考評局申請取答卷複本及評分紀錄，即俗稱「買卷」，每宗申請至少380元，而考評局則按《個人資料（私隱）條例》提供考試資料。有應屆DSE考生向個人資料私隱專員公署投訴考評局「買卷」定價高，且過去2012至2022年未提供價格較低的電子複本選項，質疑違反私隱條例中「徵收的最低費用」、「不得超乎適度」等規定。考評局重申，相關收費按收回成本及用者自付的原則而定。

私隱專員公署回覆，今年共接獲兩宗類似投訴，正按既定程序跟進，不便評論。

今屆DSE考生如申請「買卷」，將在40天內收到一封內附密碼及下載連結的電郵，供自行下載所要求科目的答卷電子複本，不再如以往收到實體複印本。每宗申請費用為380元，比上屆減少20元，而附加科目收費維持每科104元。

電子複本較實體僅少收20元

質疑違反「最低消費」規定

應屆文憑試考生石同學上月4日去信私隱公署投訴，並提出多項質疑，相關投訴已獲公署接納。石同學信中表示，考評局改發電子複本理應可省卻每宗申請及附加科目各15元的「紙張及文具費用」及若干「電腦操作時間費」，質疑局方僅就每宗申請費用減收20元，違反《私隱條例》中收費「不得超乎適度」的規定。

信中又指考評局在2012年首屆至上屆文憑試，本可採用較便宜的電子複本依從資料查閱要求，但卻沿用成本較高的實體複印本，並以此形式計算成本及收費，違反《私隱條例》要求收費不得高於任何一種成本較低的替代方案。

石同學接受本報訪問時表示，分別自行及由學校代為遞交兩次申請，申領5科試卷複本，共繳交1072元，「付款時有點心痛，想不通為何這麼貴」。他又稱，考評局理應向公眾解釋收費高昂的原因並退還超收費用，又期望日後考生能以更合理的價錢「買卷」。

考評局：處理大量申請 成本涉人手系統

考評局表示，已接獲由私隱公署轉介的投訴，將按要求回應，重申按收回成本及用者自付的原則訂定收費，包括處理申請的職員薪酬開支、電腦系統操作及其他開支等各項直接有關及必需的成本。局方稱，今年已因應發放報告方式及成本轉變，減收每宗申請費用，日後亦會適時調整收費。

考評局補充，文憑試相關查閱個人資料申請數據相當龐大，且高度集中於部分時段，為確保於法定的40天期限內處理申請，亦設有專門處理查閱資料要求的電腦系統，故維持相關系統及周邊設備的運作屬直接有關及必需的成本。

有大律師認為收費非不合理

大律師梁永鏗表示，考評局可按《私隱條例》收取處理個人資料查閱費用，難從2013年的明細判斷現時費用是否合理，不過認為現收費並非不能接受、不合情理的價格，未必違例。

上 / 下一篇新聞

撞車停避車處 測量師出馬路遭撞斃
撞車停避車處 測量師出馬路遭撞斃
航天城電工亡 機電署：天花有帶電電線外露
航天城電工亡 機電署：天花有帶電電線外露
爭位釣客溺斃 遺孀：夫一周前曾爭執
爭位釣客溺斃 遺孀：夫一周前曾爭執
藝穗會現址營運招標 條款涵護國安合國策
藝穗會現址營運招標 條款涵護國安合國策
稱中大可修例 癥結政府不應干預 金耀基：針對段崇智或淪國際醜聞
稱中大可修例 癥結政府不應干預 金耀基：針對段崇智或淪國際醜聞
學校聘師 教局促考慮「自覺護國安」否
學校聘師 教局促考慮「自覺護國安」否
科大衛星周五射 採數據助防災減排
科大衛星周五射 採數據助防災減排
沉降院舍月底搬 家屬不滿遲公布 分批暫遷烏溪沙 200院友學員受影響
沉降院舍月底搬 家屬不滿遲公布 分批暫遷烏溪沙 200院友學員受影響
稱按指示參選 認「沒有公民黨只是nobody」 李予信稱報名後「想收番」表格被拒
稱按指示參選 認「沒有公民黨只是nobody」 李予信稱報名後「想收番」表格被拒
高志活查詢是否遭檢控 鄧炳強回信：不回應個案 拘捕時會告知
高志活查詢是否遭檢控 鄧炳強回信：不回應個案 拘捕時會告知
理大外圍被告懷未開封安全套 控方指可製水彈擲警
理大外圍被告懷未開封安全套 控方指可製水彈擲警
無牌行醫案 讚癌病事主停藥「叻女」 被告稱指數超標「假象嚟」
無牌行醫案 讚癌病事主停藥「叻女」 被告稱指數超標「假象嚟」
話你知：買卷≠覆核成績
話你知：買卷≠覆核成績
美食博覽人流勝去年 有商戶稱銷售反跌
美食博覽人流勝去年 有商戶稱銷售反跌
自由黨倡發展夜經濟 重塑香港「不夜城」
自由黨倡發展夜經濟 重塑香港「不夜城」
7月機場日均客量疫前六成
7月機場日均客量疫前六成
過渡屋試推一筆過津貼 1800至11,550元不等 遷新界較高
過渡屋試推一筆過津貼 1800至11,550元不等 遷新界較高
泳池溺斃案救生員擅離 經理稱事後提醒未處分 上司報告加「純意外」字眼 死因庭明裁
泳池溺斃案救生員擅離 經理稱事後提醒未處分 上司報告加「純意外」字眼 死因庭明裁
康署稱事後5改善 家屬斥管理差難辭其咎
康署稱事後5改善 家屬斥管理差難辭其咎
12港人鄧棨然 最快今刑滿返港明提訊
12港人鄧棨然 最快今刑滿返港明提訊
三狎15歲女 父囚28月
三狎15歲女 父囚28月
大灣區GBA新聞：穗設智方便登記櫃位 3分鐘完成 境外首個 港資科辦：研灣區設更多
大灣區GBA新聞：穗設智方便登記櫃位 3分鐘完成 境外首個 港資科辦：研灣區設更多
大灣區GBA新聞：深圳首創「雙錄」認證電子簽名
大灣區GBA新聞：深圳首創「雙錄」認證電子簽名
灣區手記：潮場不潮 ／文：尚東美
灣區手記：潮場不潮 ／文：尚東美
【Emily】後人贈畫像空運抵港 首任台長將回歸天文台
【Emily】後人贈畫像空運抵港 首任台長將回歸天文台
【Emily】訪談老牌中小學 教大候任校長出書
【Emily】訪談老牌中小學 教大候任校長出書
【Emily】許智峯獲澳洲律師資格 冀長遠專注人權國際法
【Emily】許智峯獲澳洲律師資格 冀長遠專注人權國際法
【Emily】邵家臻「一拳書館」分享會 警按舉報查牌
【Emily】邵家臻「一拳書館」分享會 警按舉報查牌
【Emily】喵坊坪輋新廠 料下月進駐
【Emily】喵坊坪輋新廠 料下月進駐