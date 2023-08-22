無牌行醫案 讚癌病事主停藥「叻女」 被告稱指數超標「假象嚟」

被告趙淑儀（63歲）涉3罪，指她於2013年11月19日至2016年2月5日期間，在銅鑼灣廣旅集團大廈17樓聘婷國際有限公司無牌從事內科執業。

事主鍾少琼供稱，她1996年患血癌，曾接受骨髓移植，至2005年癌症復發，開始食用標靶藥、甲狀腺藥等，並於2012年起患嚴重濕疹，類固醇亦難以控制病情。翌年鍾在介紹下與被告見面，她透露服用藥物後病情受控，被告稱事主濕疹是由於長期服藥，要由治癌着手，否則「治標不治本」。

被告又說自己曾患淋巴癌，用自創方法治好，鍾聞言覺得被告有一定把握，尤其她說與「血」有關的癌症更容易治好，而淋巴癌也是血癌的一種。當時她有猶豫，沒有即時購買被告的療程，至2014年患抑鬱症，被告再推介療程，保證不成功不收費，她同年4月接受治療，覺得是「唯一希望」。

停藥甲狀腺指數180 正常5

至6月，被告着鍾停止服用甲狀腺藥，否則或導致皮膚癌，鍾接納建議。她8月到瑪麗醫院跟進癌症病情，醫生告知甲狀腺相關指數達180，而正常應為3至5，警告若情况持續，隨時因心臟問題而昏迷。鍾仍傾向繼續停藥，醫生並要求她簽署同意書，聲明後果自負。其後鍾向被告講述情况，被告讚她簽聲明「叻女」，說其停藥後已不再有甲狀腺問題，「嗰啲係假象嚟」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 320/22】