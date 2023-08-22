高志活查詢是否遭檢控 鄧炳強回信：不回應個案 拘捕時會告知

高志活昨發聲明稱，當局似乎未能提供清晰答案，故已聯絡並鼓勵丹麥外交部聯絡香港以釐清其狀况。高稱鄧炳強的回應花很多篇幅形容國安法的元素，惟沒披露他是否被控，令他困惑。

鄧炳強在信中提到，必須強調危害國家安全是非常嚴重罪行，而危害國安行為和活動會有嚴重後果。他稱國安法適用於香港境內外行動，亦包括非香港居民，又指特區政府有憲制責任採取迅速行動預防及遏止危害國安罪行，而國安法符合國際法原則及慣例、各國或地區慣常做法。

稱扣押證物獲法律授權

高志活要求當局交代歸還國殤之柱進展。鄧炳強稱執法機關為了刑事調查或程序而扣押任何與危害國安罪行有關的財產或證物，都是獲法律授權，如何處理或處置該財產或證物，都是按照法律；又稱不會評論個別個案細節，以免影響可能正進行或將進行的刑事調查。

《星島日報》本月初引述消息稱國安處已針對高志活制定拘捕行動，並研判啟動《港區國安法》第55條將案件交由駐港國安公署行使管轄權，再移交內地審訊，本報未能核實有關消息。