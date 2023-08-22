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港聞

港聞二

稱按指示參選 認「沒有公民黨只是nobody」 李予信稱報名後「想收番」表格被拒

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨進入第110天審訊。前公民黨區議員李予信憶述，公民黨擔憂參選人被取消資格（DQ），於是「徵召」李參加立法會選舉。李完成報名手續方收到時任黨魁楊岳橋指示停止報名，李折返向職員稱「想收番」表格被拒，他向楊表示「好frustrate（受挫）」，楊回覆「ok」。法官陳慶偉庭上稱無意貶損李予信，但如果沒有公民黨的話，李可謂無名小卒（nobody），李稱「可以咁講」。此外，被告余慧明原擬不作供，辯方索取指示後稱她或將於李予信完成作供後自辯。

稱3黨友被DQ後被叫停參選

李予信第三日自辯談及參加立選，稱2020年7月29日收到黨魁楊岳橋來電，稱公民黨有機會徵召他出選香港島，李理解是源於該黨憂慮DQ，遂着李準備。同月30日下午，楊致電指示李交提名表，李帶同提名和公民黨給予他的5萬元現金，到上環的辦事處報名。其間公民黨郭榮鏗、楊岳橋及郭家麒被DQ，楊指示李停止報名，不久，李得悉參選香港島的黨友、受審被告鄭達鴻亦遭DQ。

當時李完成報名手續，他在大堂折返告訴辦事處職員，「想收返」剛遞交的提名表，但對方拒絕，稱只接受正式退選申請。李向楊岳橋交代收回表格不果及感到挫敗，楊回答道 「阿信，it's ok」，楊吩咐李回去再商討，惟同晚公民黨召開記招講述DQ，故沒有時間。事後，李得知鄭達鴻競選團隊的戴穎姿也參選香港島，但李不知戴是否鄭達鴻的「Plan B」，李自言不是鄭的「Plan B」。

官關注公民黨承諾否決財案

李稱未必兌現

代表被告鄭達鴻一方盤問下，李稱報名前沒諮詢鄭達鴻，他不知鄭有否諮詢公民黨才報名。李之後接受控方副刑事檢控專員萬德豪盤問（見表），李確認楊岳橋曾在記者會表明否決議案，李強調會上信息是混合和矛盾，郭家麒可能不跟從該黨否決。李重申，公民黨提倡反對財案並非其立場，過往該黨立會議員投票取態不同，無法約束。陳官關注，楊岳橋形容否決財案是莊嚴承諾，意指不能輕言，否則失信於選民，李供稱未必會兌現承諾，當選則會申請豁免跟黨投票。

陳官一度問李是否公民黨的忠實粉絲及黨員，李說目前不屬黨員。陳官續稱公民黨現告解散，傳譯主任翻譯指「公民黨已經唔咩」，多名被告聞言發笑。陳官又指，若鄭達鴻沒「拍膊頭」叫李參選，李不會當上區議員；不是公民黨的話，李可謂無名小卒，李均同意說法。李承認獲得公民黨的財政資助，他或有責任，公民黨期望李支持該黨主張，不過該黨亦知悉李的理念。其後萬德豪問，李曾否閱讀「超區」初選協議文件，法官李運騰稱這份文件不是從被告搜出，質疑控方有何基礎，控方最終沒再問下去。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

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