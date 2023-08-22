沉降院舍月底搬 家屬不滿遲公布 分批暫遷烏溪沙 200院友學員受影響

可選不跟隨搬遷保留宿位

耀能於簡報會上公布有關安排，並向家屬提供多個選項，包括跟隨搬遷、自行安排暫時居所並保留宿位。新地方探訪安排大致不變，耀能另會在探訪時段提供多班來往盛康園和樟木頭的免費接駁巴士。其中早午晚各一班車接收和送遞院友食物和物資。

待院友遷走 建築署全面勘探

據了解，建築署和社署亦有派員出席簡報會，建築署代表稱待院友遷走後，會全面勘探，預計兩三個月後完成首份評估報告。

社署昨發稿表示，盛康園現為182名殘疾人士同時提供住宿照顧及日間訓練服務，另有40名殘疾人士只接受日間訓練服務。署方會全力協助暫遷安排，包括提供額外資源，如為只接受日間訓練的學員及前往探訪的家屬提供接駁專車。署方稱，暫遷場地已配備無障礙設施，耀能亦正提升其設施和增添設備，以切合盛康園不同服務單位殘疾人士的需要。

院友家屬李女士的兒子是中度弱智人士，是首批搬入盛康園院友之一。李女士對院舍事隔近3個月才公布消息表示不滿，「佢哋解釋唔想咁快畀我哋知，驚我哋恐慌。但我哋喺度住，都唔話聲有問題，即係唔當我哋係屋企人」。她亦表示，遷後每次探訪維持30分鐘，但來往樟木頭已需逾1小時，認為安排不夠友善，搬遷後未必讓他長期居住。

女兒有智力障礙的羅女士表示不滿意新地方，擔心交通不便，難帶女兒覆診。羅稱，疫情期間較少帶女兒外出，現時偶爾欲與她回家，她也會表現不願意，哭鬧「想回宿舍」。羅稱，即使擔心女兒難適應新環境，但因未有時間照顧，亦無其他選擇。

另一家屬徐女士的女兒患罕見病雷特氏症，她說女兒曾住多個臨時宿舍，笑稱「去到邊都係唔瞓覺」，認為她不受環境影響，但不滿仍未確定暫遷至何時。徐較關注院舍人手安排，搬遷後其他院友未習慣新環境，需要較多照顧，亦擔心女兒不能說話，新照顧員不熟悉而難理解其需求。

新中心住宿預約至明年3月底

根據樟木頭長者度假中心預約網頁，顯示本月19日至明年3月31日期間各住宿房間及活動場地已全部被租用，明年2月再接受4月起所舉行的活動報名及服務申請。本報曾向營運機構伸手助人協會查詢租用單位是否為盛康園，惟未獲回覆。

另外，本報發現，盛康園西南方工程位置對開圍牆的喉管箱疑似剝落，與牆壁間出現可攝下5元硬幣的空隙。翻查本報早前（13日）拍攝的有關相片，當時未見有空隙。另大樓牆身有多條裂痕。