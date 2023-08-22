科大衛星周五射 採數據助防災減排

本周五發射的多光譜光學衛星，主要用於科研用途，所拍攝的遙感影像解像度是0.5米，成像幅寬逾150公里，是目前公用歐洲太空總署哨兵二號光學衛星解像度的20倍，幅寬亦與美國最新一代陸地衛星相近，屬於民用衛星類別中最高規格。科大稱，首先會利用衛星提供的遙感數據，建立一個覆蓋全港斜坡，用於監測地表情况，以及模擬和展示山泥傾瀉災害過程和社會臨災反應的數碼孿生系統，以協助提升社會災害應變協調及決策管理。

監測全港斜坡 模擬山泥傾瀉

科大早前與長光衛星簽訂合作協議，除了「香港科大—雄彬一號」衛星，將與長光衛星將共同研發碳排放遙感衛星。科大稱，結合科大於氣象、海洋及環保領域的科研能力和成果，以及長光衛星由108顆在軌衛星構建而成、全球目前最大的亞米級商業遙感衛星星座「吉林一號」所擷取的數據，打造全面的環境監測與災難預報系統，為國家2030年碳達峰及2060年碳中和的「雙碳」目標提供科學數據，助提升國家遙感科研能力。

結合內地數據 助達雙碳目標

遙感技術是透過從高空或太空收集來自地球表層的電磁輻射信息，並經過處理和成像，以判認地球環境及資源的一種前沿技術。

科大校長葉玉如稱，雙方合作對推動香港與內地的航天事業具有重大意義；科大將充分利用科研實力，與業界共同推動國家於航天航空領域的產學研發展，為建設航天強國和實現國家雙碳目標作出貢獻。提出並促成整個項目的科大副校長（大學拓展）汪揚表示，衛星發射只是第一步，目標是要構建一個全面的遙感衛星星座。