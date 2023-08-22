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港聞

港聞二

稱中大可修例 癥結政府不應干預 金耀基：針對段崇智或淪國際醜聞

【明報專訊】中大校董會改組引起爭議，部分建制派將矛頭直指中大校長段崇智。中大前校長金耀基（圖）評論事件，認為不應一直針對段崇智，他相信北京不想改變香港自由秩序及發展環境，繼續針對段崇智或會演變成國際醜聞，令人質疑本港大學遭政治干預。對於中大管治遭部分議員批評，金耀基說中大條例非不能修改，但他「非常贊成院校自主」，不是抗拒立法會議員參與校董會事務，關鍵在於政府不應干預院校工作。

中大社會學系榮休教授金耀基早前與傳媒茶敘，罕有開腔評論本港時政。立法會正審議中大校董會改組方案，多名議員批評中大管治出現問題，須改組校董會，是否減少議員校董數目引起校內、校外人士分歧。金耀基表示未有緊貼事件，但留意到中大校董會主席查逸超透露曾被大學管理層架空，如屬實，的確有問題。他說中大條例並非不能修改，但他主動提及「非常贊成院校自主」，是中大自創校以來的傳統，指院校自主非抗拒議員參與校政，惟政府不應干預中大事務。

段表現曾受質疑 金：往事已過

改組爭議中，部分議員將矛頭指向段崇智，批評他沒有赴立法會解畫，亦質疑他於反修例運動期間的表現。曾於2002至04年間任中大校長的金耀基認為不應針對段崇智，指往事已過去，段崇智現在的表現不錯。他指出，香港社會在「後國安法時期」已變得穩定，相信北京不想改變香港的自由秩序及發展環境，倘一直針對段崇智，或會變成國際醜聞，令人質疑本港大學遭政治干預，令公眾產生負面觀感。

反修例令中央出手「不幸」 續混亂更不幸

金耀基研究中國及香港社會、政治多年，茶敘期間亦談及本港政治發展。他於1970年代提出「行政吸納政治」理論，指出港英政府透過吸納不同政治力量進入體制，保持社會穩定。國安法實施後，政府重寫本港選舉制度，大幅削減民選成分、增加間選或委任的比例，有意見認為重回昔日舊路。不過，金耀基指「行政吸納政治」的前提是社會不太政治化，如今本港社會高度政治化，與港英時期不能同日而語，不再具有「行政吸納政治」的土壤。

金耀基形容，2019年反修例事件令中央出手訂立《港區國安法》是「不幸」，但社會繼續混亂將更加不幸。金耀基曾言，法治是英國留給香港的重要制度遺產，港人享有自由的基礎正是法治。有意見質疑訂立國安法後「法治已死」，金耀基指世界各地均有國安法，最重要是本港法治不變，例如保持「無罪推定」原則、不會任意執法等。他以高等法院早前拒批政府就《願榮光歸香港》申請禁制令為例，反映本港法院仍然獨立判決。面對中美角力持續，他相信北京期望香港保持其生命力和獨特性，對內地才最有幫助。

指「愛國者」非口號 須自發

近年中央強調「愛國者治港」，金耀基認為只是口號性質，愛國本是自發，稱港英時期沒有鼓勵愛國，依然不減港人與內地血濃於水的關係，「愛國者不是叫出來，以前香港幾多愛國人士。大陸發生什麼事，自發自動（支持）的」。

未感民主絕望 冀「和理非」實現

金耀基過去接受傳媒訪問，曾指出《基本法》讓香港實行有限度民主，須通過選舉產生港人管治香港。經歷反修例運動及移民潮，他則形容「香港的民主運動都已成為過去式」。對於中央對港管治會否放鬆，他說，倘當局認為社會再沒有大問題，或可慢慢放鬆，惟不能再出現港獨等問題。金耀基仍認為香港應實行民主，對未來沒有絕望，「五十年不變」尚餘24個寒暑，冀能依照《基本法》逐步實現民主，「希望重拾基本法的事（實現民主），繼續走、慢慢走，不是用對抗式，用『和理非』式」。

明報記者 鄭啟智

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