爭位釣客溺斃 遺孀：夫一周前曾爭執

稱夫「炮仗頸」 需還房貸生活節儉

事發前日下午，兩名六旬男子爭執後先後兩次雙雙墮海，第二次只有一人登岸，另一人失去蹤影，警方拘捕66歲陳姓男子。61歲死者羅勝壽的3男1女親友昨早在警員陪同下到域多利亞公眾殮房認屍，眾親友離開時神情哀傷。重案組探員昨午返回北角碼頭現場調查，飛虎「水鬼隊」潛到碼頭底樁柱位置蒐證。

死者遺孀羅太透露，丈夫任職電梯維修技工多年，近兩三年轉職地盤工，若開工日數足月入可達兩萬元，她自己則任職清潔工，日薪500元。她形容丈夫率直「炮仗頸」，對於不滿會發聲。二人2017年買下北角一單位，每月償還房貸1.3萬元，夫婦平日生活節儉，「煲餐湯都分三四次飲」，每月一兩晚外出到連鎖快餐店吃飯已是最開心的拍拖活動。

羅太稱釣魚是丈夫少數的娛樂，他通常在北角碼頭附近釣魚，勝在不用額外花交通費，丈夫平時晚飯後亦會獨自到北角海旁散步。事發前一周，羅太曾聽丈夫提起與釣魚客爭執，「嗰個人話個地方佢嘅」，她勸告「唔好同人咁勞氣，我哋又唔係等嗰啲魚食，恨食就去街市買」。現在回想懷疑丈夫與疑犯早有過節。羅太又斥疑犯殘忍，「打跛隻腳、打跛隻手，佢仲有個人喺度，你做咩打死佢」、「搞到咁嘅樣，你會安樂咩，你會食得到、瞓得落咩，我又唔相信喎」。

曾試管受孕 見妻痛夫哭說不

羅太至今未能接受丈夫離世，「我唔願意相信，我覺得佢今晚有機會返嚟搵我」。她說丈夫對她疼愛有加，兩人相識時年紀不小，她試過做試管嬰兒受孕，丈夫見到她痛楚的樣子不禁落淚稱「老婆，唔好要喇」。丈夫10月生日，羅太原打算約齊一班親戚朋友為丈夫補辦60大壽，丈夫曾承諾今年教她游泳，亦答應每年至少帶她出外旅遊一次，可惜現已無法兌現。

死者遺孀中銀（香港）戶口：

012 925 1 003343 1 （Chen Qunying）