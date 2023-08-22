航天城電工亡 機電署：天花有帶電電線外露

家屬與承建商商善後 未達共識

34歲死者方貴芬為電工，與妻子育有11歲女兒及8歲兒子，一家四口居於東涌公屋單位。方的大舅妻子黃太昨在認屍後透露，他從事電工約6至7年，是個「好爸爸」、「好丈夫」，除工作時間外會將所有空餘時間陪伴家人，「意外嗰日仲要約咗，收工即刻返上內地（珠海）同爸爸媽媽一齊食飯」，惟其父母當日與他聯絡無果才知意外發生，「所有屋企人一時間都好難接受到」。她稱兩名就讀小學的子女知悉父親死訊「喊到收唔到聲」。死者母親認屍後哀慟泣道「我老了」、「走不動了」、「不能看到最後一面」。

家屬昨午與涉事承建商商討善後安排，過程約兩小時，未達成共識。死者胞姊和內地來港母親情緒激動，一度嚎哭，需倚牆坐下平復情緒，母親一度哭訴「咁大間公司都無錢畀我哋辦身後事」。死者胞姊說，「我面對唔到佢死咗」、「佢身後事乜嘢都無交帶畀我哋」。陪同家屬談判的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文會後稱，家屬希望僱主能協助殮葬事宜，並在賠償前提供生活費支援，蕭認為他們要求合理，惟與承建商討論後，賠償金額未能達家屬要求水平。本報昨向承建商協盛查詢，截稿前未有回應。

黃太透露，方月薪約3萬至4萬元，生前獨力支撐家庭開支，並需供養居於內地的父母，方突然離世對家庭造成經濟壓力，加上兒女年幼，面對租金、書簿費等開支，生活拮据，家庭現需處理殮葬事宜，「一時間都唔知點算好」。蕭倩文亦稱「期望公司可以幫多少少」。她續說，完成招魂後便需待法庭檢視事件中是否有人違反相關安全條例，以及處理後續賠償程序。

親屬：不清楚當時有否熄保險掣

機電署回覆本報查詢稱，初步調查發現涉事裝修工地天花間隙內有帶電電線外露，調查仍在進行，如發現有違反《電力條例》及附屬規例，會採取執法行動。黃太稱，電工一般不帶電工作，「但當時有無熄個保險掣我哋都唔清楚」。她說死者生前「唔煙唔酒，身體好好」，而且作息定時，相信死因不涉及身體病患。

死者遺孀中銀（香港）戶口：

012 877 1 039203 8 （Wong On Nei）