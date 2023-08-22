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撞車停避車處 測量師出馬路遭撞斃

【明報專訊】兩輛私家車昨晨駛過大欖隧道收費亭後碰撞，雙方司機停在避車處商討期間，其中一車司機突然走出路中，遭從後駛至貨車撞倒，送院搶救不治。據悉死者為測量師。警方正調查意外原因，涉事貨車司機涉嫌危險駕駛被捕，案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進。

任學會分組理事 行家讚專業無私

53歲死者周炳芝，與妻子及一對子女居於何文田居屋屋苑，為測量師學會建築測量組理事會現屆理事、建築物上訴審裁小組成員。有測量師讚揚死者專業及無私，多年來運用專業知識貢獻業界，「幫手做好多嘢」，行家得知死訊「個個都好唔開心」。根據今年6月出版的《測量師時代》，周曾在學會講座分享「淨零排放」的專業知識。

昨晨6時許，周駕駛寶馬私家車經大欖隧道往九龍方向，駛過收費亭後疑切線時與一輛Tesla私家車相撞，寶馬右邊車頭損毁，Tesla左邊車身受損，兩車其後停在隧道行政大樓對開避車處，周落車查看損毁情况，與36歲張姓Tesla司機商討賠償問題，其間周突然走出路中，一輛重型貨車沿中線駛至，收掣不及將他撞倒，周飛彈10米外昏迷倒臥快線上，涉事貨車意外後停於慢線。救援人員接報到場，周身體多處受傷昏迷，由救護車送往仁濟醫院，惜經搶救證實不治。

重型貨車司機涉危駕被捕

警方封鎖意外現場調查，地面留下大灘血迹、事主手機及車匙。經初步調查，32歲曾姓重型貨車男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

李耀培：應停左路肩報警 待警指揮

汽車會會長李耀培稱，昨早牽涉兩輛私家車的意外本身性質輕微，若兩車仍能行駛，司機應駛往公路左邊路肩停靠，打死火燈再報警，其間應繼續繫緊安全帶，直至警員到場指揮交通。至於昨早兩車停靠位置鄰近快線，司機在該處下車有危險，其他在快線行車的司機警惕可能會較低。

李耀培續稱，一旦在公路發生車禍，司機不應馬上下車，應在安全情况下才與對方商討賠償等事宜，若擔心對方逃走，可先拍下車牌以便日後追究。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕大欖隧道 交通意外

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