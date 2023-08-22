灣區手記：潮場不潮 ／文：尚東美

年代久遠，對該商場當時的記憶已不太深，但還是有印象賣的都是時下流行商品，還有那間十分熱鬧的遊戲機中心，當時的感覺有點像逛旺角的聯合廣場，都是差不多的那些商店、那些商品。

最近因事回港一趟，剛好途經聯合廣場，進去逛逛，內心莫名震撼，商場瀰漫一股老態，彷彿沒有了當年的年輕感，那時候男的逛日漫首辦，女的看服裝飾物，最令筆者婉惜的是，地下那間遊戲機中心幾乎空無一人，擺放的遊戲機多半是幸運輪盤之類。筆者還記得，過去約朋友也好，工作也好，如果早到了，就會跑進遊戲機中心，既能涼一涼冷氣，看看其他人打機也十分適合打發時間，像聯合廣場那間遊戲機中心更往往是人頭湧湧，人聲遊戲聲的喧囂，那叫一個熱鬧。看來家用遊戲機、手遊、網遊等等網上連線的愈來愈成熟便捷，着實令愈來愈少人體會到面對面打機的樂趣。

走出商場外，還是那條街道，還是那個地鐵出入口，曾經是約定朋友碰面的地點，現在更多是隨行隨過的遊客，是地理位置問題？那肯定不可能。是無心管理？這沒法確定，但筆者忽然腦海中浮現了一句：或許不是一代潮場不潮，而是當年追捧潮場的一代人，已走過了潮的年代而已。

文：尚東美