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大灣區GBA新聞：穗設智方便登記櫃位 3分鐘完成 境外首個 港資科辦：研灣區設更多

【明報專訊】特區政府資訊科技總監辦公室8月1日宣布，在廣州設置「智方便」登記服務櫃位，為首次將櫃位設於香港以外地區，便利在內地工作及生活的香港市民，毋須回港亦可登記或升級「智方便+」。本報記者早前前往體驗登記過程，不足3分鐘就完成。

明報記者 林迎

廣州的「智方便」登記服務櫃位是內地首個、亦是目前唯一在香港以外的櫃位，設於珠江新城華利路的廣州市政務服務中心二樓大堂服務台，服務時間為周一至周五上午9時至中午12時及下午1時至5時，假日除外。現場有兩名身穿綠色「智方便」制服、通曉粵語的職員提供協助。如要登記，要先於手機下載「智方便」程式，然後依職員指示操作（見表），整個登記過程只需不足3分鐘。

「智方便」一站式個人化數碼服務平台分為「智方便」和「智方便+」，後者增加數碼簽署功能，使用者辦理入境事務署、稅務局和運輸署等可能需要數碼證書功能的業務時，就需要用到「智方便+」。「智方便」可由用戶自行於手機程式登記，此前有投訴指其要求「左扭右扭」拍攝身分證及人面識別十分不便，但若到櫃位直接登記「智方便+」，可免去拍攝身分證的過程。

資科辦發言人表示，衷心感謝廣東省政務服務數據管理局大力支持，未來將繼續探討於大灣區內地城市設置更多登記站，以推進大灣區政務服務「跨境通辦」。資科辦亦曾與內地、澳門探討透過電子證書互認機制，便利香港居民於大灣區內使用「智方便」登入各類網上服務、進行網上交易，以及作出具法律效力的數碼簽署等。「智方便」自2020年底推出以來，至今已有超過217萬人登記。

相關字詞﹕資科辦 智方便 大灣區

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