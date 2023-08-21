防水設計優化公契 市局首置盤加強保養

釐清公用部分維修責任

市建局早前表示，會以「煥然懿居第三座」首置項目作試點，在樓宇建造及管理模式上應用「預防性維修」理念，實行加強樓宇結構措施，延長樓宇設計壽命。韋志成昨發表網誌時再披露，團隊在「煥然懿居第三座」設計階段，加強防水效能，例如增加廁所防水物料覆蓋範圍和高度，為開放式廚房鋪設防水地台，以及減少大廈排水喉管彎位和接駁位等。

增廁所防水覆蓋範圍

他指出，現行建築法規列明新建樓宇單位的防水設計標準，而屋宇署於2005年已發出《防止新建樓宇出現滲水情况的指引》，供業界參考，但該指引已沿用18年，在防水要求規定方面，未必能與時並進，切合現時新建單位的狀况。

另外，為釐清樓宇公用和私人部分的維修權責，該局在徵詢政府部門意見後，為「煥然懿居第三座」訂定「優化版」公契，為樓宇內不同部分的維修保養權責制定更清晰條文，尤其是針對單位滲水問題，賦予公契經理人進入單位調查和偵測滲水的權力及責任，盡量減少日後在維修責任上出現爭拗。

待總結經驗 冀擴至私樓

但他指出，「優化版」公契只適用於「煥然懿居第三座」試點項目，該局將總結經驗，與政府部門分享並考慮在需要時為大廈公契指引作修訂，讓「優化版」公契能推廣至其他私人新建樓宇應用。