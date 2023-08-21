長者孤獨感「非常嚴重」 社協倡保母服務

88歲的麥婆婆稱，疫情時要獨力照顧90多歲的丈夫，自己本身亦患病，個人之力難扶起臥病在牀的丈夫，需社工在旁協助，兒子則因工作忙碌而少見面。麥婆婆稱丈夫5月中離世，她自己不習慣獨自生活，感到孤獨，幸好3個多月來獲社協保母的關懷、安慰，又帶她參加活動，令她重拾快樂。她又稱，疫情時曾獲派智能電話，但因不懂操作，最終還是換回舊式電話，讓她「打出打入」。

夫離世不慣獨居

保母帶參加活動

社協及香港老人權益聯盟，與中文大學社會工作學系合作，以疫情為背景，於去年7月至今年1月，約談162名基層長者戶，發現僅一成半受訪者會與子女「經常」聯絡，平均孤獨量表得分達9.2分（愈高分代表愈感孤獨），組織幹事廖智皓稱，高於8分已屬嚴重，9.2分則是非常嚴重，反映長者需要他人幫助與社會重拾連接。

邀婦女擔任 鄰里互助

調查顯示，得到社協關懷大使支援的長者，平均孤獨得分較未有參與計劃的長者低。廖智皓稱，長者數目不斷上升，長期照顧服務輪候時間長，擔任關懷大使的婦女能給予長者彈性的支援，建議政府利用婦女及其他人發展社區保母服務，帶動鄰里互助。

社區組織幹事阮淑茵指出，一些隱蔽長者或因為不懂得使用數碼科技而變得更加隱蔽，造成惡性循環，希望政府從精神健康的角度，為長者提供相關服務。