鋁窗石屎從天降 一日3宗

警方昨午5時許接獲報案，指九龍城福佬村道76號一幢唐樓有石屎塌下。警員接報到場，發現一塊約30乘5厘米石屎，於大廈簷篷底部墜下至地下店舖的帆布篷上，事件中沒有人受傷。警員將大廈對開行人路及泊車表位臨時封閉。店舖男職員表示，當時突見帆布篷有黑影，沒任何聲響或碎石墜下地面，查看時始發現大廈有石屎剝落。職員續稱，該帆布篷日常作遮光擋雨，遇大風或颱風時會收起。根據資料，屋宇署於2018年5月向該大廈發出驗窗及驗樓通知，至今未獲遵從。

石屎墜店舖布篷頂

屋宇署回覆表示，視察後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，惟該底部部分石屎仍可能有鬆脫情况，已安排政府承建商移除其餘鬆脫部分，受影響的行人路段會繼續圍封直至完成該緊急工程，以保障公眾安全。於工程完成後，屋宇署會根據《建築物條例》向相關業主收取該緊急工程的所需費用。

鋁窗掉落車房口

土瓜灣及青衣昨日分別有鋁窗墜下。車房負責人梁生向傳媒透露，昨早9時許接獲通知，一扇鋁窗於譚公道138號唐8樓墜下，在車房門外爆開，碎片散落一地。至昨午返回車房時，窗框已被移走。梁續稱，該大廈多年未有大維修，因地點鄰近地鐵站，平日多人途經，「有時工作啲車都會使出使入」。翻查資料，大廈自1971年入伙，屋宇署去年8月向138號8樓發出強制驗樓及驗窗通知，至今未獲遵從。

另外，昨午1時許，青怡花園第3座低層單位有鋁窗懷疑鬆脫，墜落於樓下冷氣機頂。戴上頭盔保安員圍封大廈對開部分位置，警方接報到場調查，事故起因仍有待跟進。根據屋宇署資料，大廈低層單位均已遵從強制驗窗通知。