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港年耗250萬個 網球研回收再造 目前收集作燃料 擬製鋪路地磚環保地毯

【明報專訊】香港每年消耗約250萬個網球，大部分被送往堆填區。運動燃希望基金（下稱「基金」）獲回收基金撥款305萬元，推行為期兩年的計劃，收集主要以橡膠製造的網球並交予回收商，在本地循環再造。前港隊女網將、基金執委湯嘉寶表示，去年6月至今年8月共收集到約8.9萬個網球，會運往屯門環保園的回收商，切碎後供應區內的青洲英坭用作燃料，下一步會研發將切碎的橡膠再造成各種產品，例如鋪路地磚及環保地毯等。基金稱目標回收約200萬個網球，回收率約四成，認為極具挑戰。

網球壽命有限，職業選手擊球力量大，一場公開賽已消耗大量網球。湯嘉寶指出，根據本地體育用品供應商分發網球的數量推算，本港每年平均消耗約250萬個網球，若以每個網球重量約60克計算，約相等於150公噸，若可回收並在本地處理，可紓緩堆填區壓力，有助減少碳排放。

冀每年回收100萬個

湯嘉寶稱，基金自去年中已開始回收舊網球，至於回收基金撥款資助的計劃則於今年3月開始，為期兩年，該計劃為舊網球建立一條回收鏈，包括度身訂做專為網球而設的回收袋，每個可盛載約800個網球，除較回收桶節省空間，回收袋底部可打開取出網球，方便收集。

湯表示，康文署和不少私人會所都支持計劃，至今已有55個場地擺放回收袋，當中21個是康文署場地，餘下是私人會所，包括多間大學。由於運輸成本高昂，她指暫不會再增加回收點，但會透過宣傳希望市民將用完的網球送到現有回收點，方便集中處理。

橡膠熱值高煤兩成

現時參與回收計劃的場地，由回收商中源綠科收集，並運到屯門環保園的廠房處理。中源綠科行政總裁關智鍵說，網球主要以橡膠製造，外有一層絨毛，球內是空心，送到回收設施後會被切碎至直徑約5毫米，可作燃料使用。他指橡膠熱值較煤高約兩成，燃燒效率較高，既可轉廢為能，加上在本地處理，達到減碳效果。

關智鍵續稱，屯門的廠房主要回收廢車軚，亦是以橡膠製造，故可加入切碎的網球一併處理。公司稍後會研發將回收網球再造成地磚或環保毯等產品，但就要將網球切成更細小的顆粒，並將網球表面的絨毛篩走。

中國香港網球總會會長莫君逸對回收網球計劃表示支持，他指不少參與網球運動的市民環保意識很強，不但響應回收網球，更有市民希望一併回收盛載網球的膠罐。香港中華游樂會副義務司理暨網球部主任何艾文稱，中華游樂會有18個網球場，每年消耗大量網球，過去會挑選部分用完但破損程度較輕微的網球重用，例如供學習用，但大部分被棄置，現時游樂會設置了兩個回收袋，每個可盛戴800個網球，每月收集兩次，即每月可回收約3200個網球。

明報記者

（城市保育）

相關字詞﹕回收網球 回收基金

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