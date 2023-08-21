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網購騙案涉款年升1.6倍 轉數快擬增警示

【明報專訊】近年網購風氣盛行，騙案亦隨之增加，警方公布今年上半年共有4872宗網購騙案，較去年同期上升23.2%，涉案金額大增1.6倍至9410萬元，涉款最多的單一個案損失高達600萬元。警方指涉及「彈票黨」及「找錢黨」的網購騙案較多牽涉名貴物品，故受害者損失金額較大。為預防市民誤墮網購騙案，警方今年底前將聯同支付工具「轉數快」推出首階段「可疑指標警示機制」，助市民辨識「高危有伏」的銀行帳戶。

損失最大個案涉600萬元

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察顏凱欣指出，涉及「彈票黨」及「找錢黨」的網購騙案上升，損失金額較大。顏續稱，「彈票黨」騙徒會物色出售手袋或手表等名貴物品的賣家，並假裝為買家，以不能兌現的支票入數購買貨物，受害人乍看銀行帳面金額有進帳，便相信騙徒，交付貨品，其後發現支票不能兌現才揭發騙局。顏凱欣提醒賣家交收時，應留意銀行戶口的可用結餘有否增加，避免單憑入數紙或帳面結餘有增長，而判斷買家過數成功。

帳面有入數 賣家交付後彈票

今年上半年網購騙案涉款金額較去年同期增1.6倍，網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青認為是由於騙徒以往集中價值較低的貨物，現轉向價值較高的貨物，加上「彈票黨」騙案涉案金額較大，令整體金額上升。陳提及，今年上半年涉款最多的網購騙案為一宗寵物買賣交易，騙徒訛稱須收取行政費及運費，事主損失價值600萬元的虛擬資產。

警方稱今年底前將在「轉數快」推出首階段「可疑指標警示機制」。陳純青稱，警方「防騙視伏器」會連接到「轉數快」平台，識別「高危有伏」的銀行帳戶，當市民向該些帳戶轉帳時，手機會即時接收警示，提醒他們確認轉帳前「停一停，諗一諗」。

六成個案涉facebook買賣

陳純青透露，警方正與金管局及香港銀行公會商討第二階段警示機制，預計會涵蓋更多收款方式，期望在騙案發生前及早向市民發出警示。

陳續指出，近六成網購騙案在facebook發生，其次為二手買賣平台Carousell，佔兩成多，警方上半年已要求facebook移除5200個涉及詐騙的專頁或帳戶，超過九成半已移除。他稱警方一直與社交平台交流情報，促使有問題的帖文或專頁移除，甚至要求平台凍結相關帳戶。

相關字詞﹕警方 彈票黨 轉數快 網購

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