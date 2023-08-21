環團質疑放大支持聲音 發展局：公平歸納意見

上次詳列細節 今未見詳細分析

大嶼山發展公眾參與報告分為三部分，首部分包括公眾參與活動概覽及回應摘要，第二部分分析收集所得的回應及討論主要議題，第三部分總結。報告詳列各項活動如團體陳述書、個人陳述書、公眾論壇等渠道收集的正反意見，並各層面意見分析。今次人工島報告只提及反對意見的總數及總結小量質疑聲音，未見詳細分項數字或分析。

綠色和平認為當局今次沒正式發布公眾參與報告，如舉行記者會及發新聞公告，僅透過社交平台公布，非常低調；又指報告無具體回應質疑。

發展局回覆稱，政府於不同議題舉行公眾參與活動，有關報告沒有標準格式，又稱由於非所有表達意見的人士及團體均授權政府具名轉載意見，因此不宜逐一或選擇性地轉載。該局補充，今次報告已概述公眾參與活動的詳情及公開展示的資料，不論收到的意見以什麼方式表達、是支持與否、數目多寡，均公平看待，經過逐一分析、整理、歸納，於報告內概述。