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人工島未詳列反對意見 議員：報告太片面

【明報專訊】為期3個月的交椅洲人工島公眾參與活動3月底結束。事隔約5個月，發展局昨傍晚於社交平台公布已進一步整理及分析意見，完成「中部水域人工島研究——勘查研究」公眾參與報告，亦上載至項目專題網頁供閱覽。報告稱共收到約7800份公眾意見，六成支持，兩成半反對，約一成半沒明顯立場，主要羅列支持填海的意見，提及小部分反對意見，包括指現時商業樓宇空置率高，質疑發展第三個核心商業區的需要。

有立法會議員批評報告較簡短，未詳列公眾意見，太片面，政府回應亦較單向，認為「沒真正回應市民」。發展局回應，報告輯錄的回應主要記載就公眾表達的主要關注所作回應，會在下階段制定具體建議的過程中加以考慮公眾參與活動收集的意見。

發展局：制定建議會考慮公眾意見

報告共29頁涉五大範疇，包括項目簡介、公眾參與活動摘要、公眾意見摘要、曾發布的回應摘要及未來路向。其中公眾參與活動摘要及公眾意見摘要佔12頁。報告稱意見書中約80多份來自團體或組織。

報告主要篇幅羅列支持意見，包括認同人工島助增加土地供應、緩解房屋短缺問題等。報告提及數項反對意見，包括對第三個核心商業區的規模、商業可行性及發展方向存疑，因應目前商業樓宇的空置率及商業用地出售表現，應減少其規模。意見又指疫後工作模式轉變，在香港的公司數量亦減。研究團體未正面回應上述反對意見，指項目需時約20年才全部完成，會在深化土地用途時留彈性。

報告也引述意見指金融和地緣政治風險，或影響交椅洲人工島項目融資及成功，「交椅洲人工島的大量負債可能導致香港的國際信用評級下調」。有意見稱，政府可提前出售土地，避免超支，防止出現財政危機。

報告30頁 公眾參與相關佔12

立法會發展事務委員會委員江玉歡批報告僅簡要提出部分市民意見，甚至只有一句，而政府回應片面，「未實際回答市民疑慮」，報告作用不大；以項目造價為例，當局僅用數段回應，不但予人感覺「我（市民）有我講，你（政府）有你講」，市民會擔心意見沒被聆聽，日後不再參與諮詢。

相關字詞﹕明日大嶼 交椅洲人工島 江玉歡 發展局 人工島

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