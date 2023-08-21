一半發言來自「三會」 狄志遠批小圈子諮詢

市民獲邀出席 8發言者有政黨背景

今次地區諮詢會形式與去年相近，未有公開予公眾參與，傳媒亦未能入場採訪，需於會場外觀看直播。諮詢會全長兩小時，首部分由出席者向特首及官員發表意見，與會者其後與官員分成4組討論不同政策範疇。會上共有約30人向李家超發言，全部均涉及經濟、民生和地區問題，未有觸及政治，亦無人批評政府施政。

形式去年相若 傳媒場外看直播

部分出席者本身均是政府諮詢架構成員，發言者當中至少16人為地區三會或青年發展及公民教育委員會成員，部分有政黨背景，包括屬民建聯的灣仔區防火會主席周潔冰、中西區分區會成員葉亦楠及楊開永，屬工聯會的東區分區會成員吳清清、黃大仙分區會成員劉學廉等。周潔冰對昨日諮詢會表示滿意，稱去年同樣有參與，意見獲接納列入《施政報告》。油尖旺青年發展及公民教育委員會委員黎廣業認為，今次獲邀出席諮詢會是良好交流平台，反映政府完善地區治理後，青年有更多發聲機會。

狄志遠形容諮詢會氣氛「溫馴、客客氣氣」，指部分出席者是諮詢架構成員，予人感覺是「小圈子、圍威喂」，令諮詢會淪為形式性質。民主黨主席羅健熙質疑諮詢會參與者由政府邀請，本質與在政府總部進行的諮詢會沒分別，不是「落區諮詢」，指出以往地區諮詢會容許普通市民參與，才是真正面向公眾。