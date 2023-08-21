首場社區諮詢 聚焦經濟、人才政策 《施政》拓夜市旅業 出招谷生育

今年首場《施政報告》地區諮詢會昨早於筲箕灣愛秩序灣官立小學舉行，李家超率領政務司長陳國基、財政司長陳茂波、律政司長林定國等10多名司局長出席。李家超表示，上任後第二份《施政報告》旨在鞏固及落實去年《施政報告》的政策和指標，為各項政策訂立優次，並會探討在哪些新領域需「做深做廣」。

香港生育率持續下跌，諮詢會上約30名發言者當中，至少6人關注生育問題並提出多項建議，包括增加子女免稅額、鼓勵市民雪精和雪卵、改善託兒服務、容許育有幼兒家庭優先上樓等。李家超回應稱，留意到很多市民特別關心生育問題，政府會研究相關措施，「鼓勵（市民）不但生育，要多生仔，即是數量多些」。

李：不但生育 要多生仔

經濟及人才流失同為諮詢會重點，政府近期表示要發展夜市，多名市民發言關注本港經濟復蘇速度不似預期，憂慮本港對旅客吸引力有限，即使港人也寧願北上消費。李家超表示，政府短期會採取措施振興經濟，特別是晚上的市道，將積極舉行活動。長期而言，他認為旅客的旅遊習慣已改變，香港須研究深度和特色旅遊路線，包括環保、文化、美食、古蹟等。移民潮下本港人才流失，有市民指出，中小企招聘困難，特別中低層員工。李家超認為，香港長遠擁有發展及經濟機遇，政府已推出政策招商引資、吸引人才，未來會再有措施挽留人才。他強調政府重視培育本地人才，會從教育多元發展、職業訓練等着手。諮詢會亦觸及樓宇滲水、清潔衛生、交通等地區問題，李家超又表示，政府已完善地區治理系統，改制後的區議會、關愛隊、由司長級官員領導的地區治理領導委員會和地區治理專組將逐一關注各項問題，日後政府處理地區問題將更到位。

關注樓宇滲水、交通等地區問題

第二場地區諮詢會將於下周日（27日）在沙田官立中學舉行，據了解形式與首場相同，由政府邀請市民及地區人士參與。