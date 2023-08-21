爭位打鬥兩度墮海 釣客一死一傷

六旬漢返岸報警求助 涉誤殺被捕

被捕66歲男子姓陳，手、腳及腰部擦傷流血，清醒送院治理，其後涉嫌誤殺被捕。墮海失蹤的61歲男子姓羅，獲救時已昏迷，由救護員即場急救及裝設自動心外壓機，再由救護車送院，搶救不治。

現場為北角渡輪碼頭西橋橋墩位置，事發昨午3時許，兩人疑因位置問題發生爭執及推撞，雙雙墮海，兩人自行登岸，其後再次發生爭執大打出手，兩人再次墮海。據了解，陳其後自行游回登岸，但不見羅的蹤影，他走到北角海關總部大樓報警求助，並表示不清楚和他發生爭執的男子情况如何。

衝鋒隊警員接報到場後，安排受傷的陳到醫院治理，並通知消防及水警協助。到場消防員在岸邊瞭望，消防船及水上電單車在海面搜索，消防蛙人亦奉召協助。搜救人員約於昨午5時10分在碼頭水底尋獲羅，羅已陷入昏迷，送院搶救，昨午5時44分證實不治。警方其後封鎖北角渡輪碼頭部分位置調查，警員向碼頭職員及商舖查問事發情况。經初步調查，案件列誤殺，羅的死因待驗屍確定，案件交東區警區重案組跟進。

有街坊表示，北角渡輪碼頭附近經常有人釣魚，他們均有獨自認為魚獲豐富的「秘位」，例如經上落船位往碼頭底樁釣魚，亦有人經碼頭海鮮檔後方，經自製木橋往東區走廊橋墩垂釣，另有人會乘駁艇到離岸較遠橋墩釣魚。街坊續稱，以往曾見因位置問題爭執，認為碼頭釣魚純粹「過手癮」，相信無人估到會出事，涉事兩人年過半百都「咁好火」。