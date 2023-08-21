監考安排未明 議員促盡快公布

【明報專訊】考評局去年6月公布批准2024年境外考DSE，至今具體安排尚未公布，監考制度、試卷保密措施、多少考生等問題未解，亦有人關注新安排會否吸引大批內地生考DSE，增加港生競爭。立法會議員、香港高等教育評議會秘書長周文港表示，在內地考DSE者包括原校考生、以自修生身分參加的校外考生（須獲當地部門同意），有待觀察內地首年DSE有多少人報考，但預料未必導致整體考生大增。
料考生不大增 評級影響小
根據考評局《香港中學文憑考試評級程序與水平參照成績匯報》文件，以甲類科目為例，第1至5級採取「水平參照」制度，各科有等級描述，按得分可獲第1至5級；5*至5**則採取「拉curve」制度，屬第5級成績首30%者可獲5*，首10%者可獲5**。
周文港稱在該評分制度下，新安排對本地學生成績影響不大，「不會考生人多了，便難考了，不是這回事，加上香港學生只要努力、充分準備，無論來自哪裏的競爭，也毋須擔心」。
至於監考工作和試卷保密安排，周文港期望政府盡快公布細節，又建議本港政府的駐內地辦事處，例如駐粵辦，可協助DSE在內地開考，包括派員做試場主任。周強調，國際課程如IBDP（國際文憑大學預科課程）、GCE A-level（英國高考）等也在全球各地開考，DSE在內地開考並非「出奇的事」。