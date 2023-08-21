監考安排未明 議員促盡快公布

料考生不大增 評級影響小

根據考評局《香港中學文憑考試評級程序與水平參照成績匯報》文件，以甲類科目為例，第1至5級採取「水平參照」制度，各科有等級描述，按得分可獲第1至5級；5*至5**則採取「拉curve」制度，屬第5級成績首30%者可獲5*，首10%者可獲5**。

周文港稱在該評分制度下，新安排對本地學生成績影響不大，「不會考生人多了，便難考了，不是這回事，加上香港學生只要努力、充分準備，無論來自哪裏的競爭，也毋須擔心」。

至於監考工作和試卷保密安排，周文港期望政府盡快公布細節，又建議本港政府的駐內地辦事處，例如駐粵辦，可協助DSE在內地開考，包括派員做試場主任。周強調，國際課程如IBDP（國際文憑大學預科課程）、GCE A-level（英國高考）等也在全球各地開考，DSE在內地開考並非「出奇的事」。