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深圳培僑：拒用港「不準確」課本 跨境考察教地理

【明報專訊】明年料首次有中學文憑試（DSE）內地考場，考生此前須在內地港人子弟學校完成3年全日制高中相關課程，教科書、學科考察等均要調節，以配合在香港以外地方教授DSE。深圳香港培僑書院龍華信義學校香港及國際課程校長黃騰達說，DSE地理科不少試題以香港為本，課上會加強學生基礎知識，舉例要說明地區位置，並組隊來港考察；又稱會確保所用課本內容符合國家要求。

教育局回覆，DSE地理科實地考察的評核目標是讓考生展示實地考察的能力，考生在任何地方考察均可展示。至於教科書問題，局方指學校在內地使用DSE相關教科書，應按當地法規和要求處理，如有需要可向內地相關單位查詢。

教新蒲崗觀塘位置 「未去過會差啲」

黃騰達表示，DSE地理科不少試題以香港為本，例如會問大嶼山的岩石種類、馬屎洲的褶曲地貌等，「學生未去過，概念會差啲」，教師授課時會加強學生的基礎知識，「要講解新蒲崗在哪，觀塘在哪」，亦有家長常帶子女回港，「（外界）主觀感覺上（內地教香港地理）限制很大，但客觀教起來未必如此困難」。

黃又稱，通關前校方以線上影片等形式暫代實體考察，通關後復辦來港參觀，曾帶學生到訪大埔滘自然護理區學習觀察技巧，亦到過新界的工業邨考察。

東莞暨大港澳子弟學校總校長賴炳華表示，早前校方舉辦一天團帶學生來港在西貢出海，到訪橋嘴島了解海岸地貌，稱校方花不少工夫，早上出發來港，晚上過關回到內地，「現在常說大灣區一小時生活圈，也可讓學生看看到底是不是」，又相信學生參觀後可增加學習興趣。

教科書方面，黃騰達指內地與香港有不同要求。他舉例有本港地理課本的地圖，將內地與台灣以不同顏色顯示，又稱有地圖「不準確」標示中國及印度邊界；有中史課本在「五四運動」主題的課後練習，讓學生代入反思五四青年上街示威，他稱校方不會採用相關課本，「有些事情的對錯，對國家來說，立場要堅定一點」。

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