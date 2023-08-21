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DSE最快明年可內地考 至少3港人子弟校擬辦 深圳校申做考場 考評視察試卷保安

【明報專訊】下屆中學文憑試（DSE）筆試尚餘約8個月開考，料將首次在內地設DSE試場。教育局回覆，據悉數間大灣區辦香港高中課程的學校欲申請成為考場。據本報了解，至少3間內地港人子弟學校已交申請，深圳香港培僑書院龍華信義學校受訪稱，本港各局曾分別到校了解，其中考評局了解禮堂試場位置、場內光線、試卷儲存室的保安設備；校方對申請進度「審慎樂觀」，並已做準備，例如上學年的校內考試以公開試規格安排，秉承考評局一貫公平及嚴謹做法。

明報記者 鄧佾文

考評局去年6月公布接納香港境外合資格的學校參加DSE，即讓內地港人子弟學校（已獲內地部門認可並獲批開辦DSE課程）向考評局申請成為「與考學校」。

兩間大灣區港人子弟學校回覆本報稱，正申請成為DSE「與考學校」，包括深圳香港培僑書院龍華信義學校及東莞暨大港澳子弟學校。教育局長蔡若蓮今年初受訪時亦透露，廣州暨大港澳子弟學校已申請。

考評局稱須兩地證符DSE課程要求

本報向教育局、考評局和評審局分別查詢，共多少間內地港人子弟學校已申請做「與考學校」或評鑑進展如何，均無確實回覆。考評局回覆，早前收到港人子弟學校的申請和查詢，希望成為「與考學校」並於內地設立DSE試場。被問審批準則，考評局稱有關學校須證明已獲內地相關部門認可為合資格的港人子弟學校，並獲准開辦DSE課程及申請成為「與考學校」；同時須經香港的相關機構認證，符合開辦DSE課程的同等要求，考評局方會考慮其申請。

評審局回覆稱一般而言，學校評鑑由專家組成的評鑑團隊按評審局既定機制及原則進行，具體工作時間表及安排則需多方協調規劃。

校長：保嚴謹 公開試規格考校內試

深圳香港培僑書院龍華信義學校首批DSE學生9月讀中六，料明年可在內地考DSE。該校香港課程及國際課程校長黃騰達談及審批過程，稱教育局及評審局均曾到校觀課，考評局則到訪學校視察試場，包括了解禮堂試場地點、光線是否充足、試卷儲存室的保安設備。他續稱，一旦成功申辦，會秉持考評局公平和嚴謹做法，「這是考評局首有操作，在香港以外舉行（DSE），一定要小心翼翼，希望正常和不會出錯，因為考評（工作）的公平性和嚴謹性跟國際承認緊扣」。

黃騰達稱，自己曾在香港DSE試場做試場主任，已向深圳培僑的教員分享如何做公開試的考務工作，校方上學年亦在高中年級的校內試，以公開試規格運作試場。他稱，香港DSE試場設校外監考員制度，料內地DSE試場有類似要求，而校內已設員工宿舍和飯堂，屆時可讓到校監考或支援DSE者使用。

至於去年9月開校的東莞暨大港澳子弟學校，料明年9月有首批中六DSE生；總校長賴炳華稱已申請做「與考學校」，料相關部門下學年會派員訪校及觀課。

有校方高層料難即日取卷 研存校內

此外，有不願具名的內地港人子弟學校管理層談及試卷保密和保安措施，估計內地DSE試場考務人員未必可每日派員來港，向考評局取試卷再回校派卷，要研究在校內存放試卷；加上學生不少在校寄宿，入住時間或與DSE考期重疊，「會否有人誤會內地（考DSE）很求其，其實不是，若你問我對試卷和考試各方面安排，我覺得是會比香港更嚴格」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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