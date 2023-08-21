【Emily】賀35周年頭炮活動 昨吸過百鐵路迷 復刻版輕鐵今起行走610線

復刻版輕鐵中午12點至兩點喺兆康站展出，有鐵路迷10點幾已到場守候，大部分係揸住相機嘅青少年，輕鐵通車時佢哋都未出世。輕鐵入站時有人歡呼，隨後輕鐵開門畀市民上車，喺車門前守候多時嘅一批鐵路迷隨即跑入車廂影相，有人帶埋輕鐵模型、舊車票等嚟。

與輕鐵「同年生」 感受「橙白情懷」

鐵路迷田先生同幾個朋友帶咗自製輕鐵模型影相留念，佢話自己喺輕鐵通車當年出世，自細成日搭輕鐵，「佢都係35年，我都係35年（歲）」，覺得復刻版輕鐵雖未能完全還原當年外觀，但都畀佢感受到細個嘅情懷，係一個「好好嘅紀念」。

今次港鐵揀咗一部從通車起就投入服務、之後經過翻新嘅「第一期輕鐵」作為「35周年復刻主題輕鐵」，外觀上模仿輕鐵通車初期嘅橙白色塗裝，車箱內座椅改成當年嘅橙色；車廂內部貼上歷史圖片同輕鐵小知識，另外港鐵都將員工、乘客分享嘅故事貼喺座椅背，盼乘客搭車時可以了解輕鐵同社區嘅變遷。