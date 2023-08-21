明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】賀35周年頭炮活動 昨吸過百鐵路迷 復刻版輕鐵今起行走610線

【明報專訊】今年係輕鐵通車35周年，港鐵推出復刻主題輕鐵作為第一波慶祝活動，幫一部輕鐵貼上1988年通車時嘅塗裝，呢架輕鐵噚日中午喺屯門兆康站亮相，過百鐵路迷及市民到場圍觀拍攝。港鐵話，呢架輕鐵今日起會主力行走來往屯門碼頭及元朗嘅610線，之後都會推出另一架復刻主題輕鐵，仲會喺9月17日舉辦輕鐵車廠開放日，作為下一波慶祝活動。

復刻版輕鐵中午12點至兩點喺兆康站展出，有鐵路迷10點幾已到場守候，大部分係揸住相機嘅青少年，輕鐵通車時佢哋都未出世。輕鐵入站時有人歡呼，隨後輕鐵開門畀市民上車，喺車門前守候多時嘅一批鐵路迷隨即跑入車廂影相，有人帶埋輕鐵模型、舊車票等嚟。

與輕鐵「同年生」 感受「橙白情懷」

鐵路迷田先生同幾個朋友帶咗自製輕鐵模型影相留念，佢話自己喺輕鐵通車當年出世，自細成日搭輕鐵，「佢都係35年，我都係35年（歲）」，覺得復刻版輕鐵雖未能完全還原當年外觀，但都畀佢感受到細個嘅情懷，係一個「好好嘅紀念」。

今次港鐵揀咗一部從通車起就投入服務、之後經過翻新嘅「第一期輕鐵」作為「35周年復刻主題輕鐵」，外觀上模仿輕鐵通車初期嘅橙白色塗裝，車箱內座椅改成當年嘅橙色；車廂內部貼上歷史圖片同輕鐵小知識，另外港鐵都將員工、乘客分享嘅故事貼喺座椅背，盼乘客搭車時可以了解輕鐵同社區嘅變遷。

相關字詞﹕屯門 兆康站 港鐵 輕鐵

上 / 下一篇新聞

DSE最快明年可內地考 至少3港人子弟校擬辦 深圳校申做考場 考評視察試卷保安
DSE最快明年可內地考 至少3港人子弟校擬辦 深圳校申做考場 考評視察試卷保安
深圳培僑：拒用港「不準確」課本 跨境考察教地理
深圳培僑：拒用港「不準確」課本 跨境考察教地理
監考安排未明 議員促盡快公布
監考安排未明 議員促盡快公布
爭位打鬥兩度墮海 釣客一死一傷
爭位打鬥兩度墮海 釣客一死一傷
首場社區諮詢 聚焦經濟、人才政策 《施政》拓夜市旅業 出招谷生育
首場社區諮詢 聚焦經濟、人才政策 《施政》拓夜市旅業 出招谷生育
一半發言來自「三會」 狄志遠批小圈子諮詢
一半發言來自「三會」 狄志遠批小圈子諮詢
人工島未詳列反對意見 議員：報告太片面
人工島未詳列反對意見 議員：報告太片面
環團質疑放大支持聲音 發展局：公平歸納意見
環團質疑放大支持聲音 發展局：公平歸納意見
網購騙案涉款年升1.6倍 轉數快擬增警示
網購騙案涉款年升1.6倍 轉數快擬增警示
港年耗250萬個 網球研回收再造 目前收集作燃料 擬製鋪路地磚環保地毯
港年耗250萬個 網球研回收再造 目前收集作燃料 擬製鋪路地磚環保地毯
話你知：網球堆填 需400年分解
話你知：網球堆填 需400年分解
鋁窗石屎從天降 一日3宗
鋁窗石屎從天降 一日3宗
長者孤獨感「非常嚴重」 社協倡保母服務
長者孤獨感「非常嚴重」 社協倡保母服務
防水設計優化公契 市局首置盤加強保養
防水設計優化公契 市局首置盤加強保養
私家車剷安全島「起飛」 司機乘客失蹤
私家車剷安全島「起飛」 司機乘客失蹤
青年公醫流失最多 盧寵茂：立法留人極端 指公院薪酬「輸梗」 議員質疑片面
青年公醫流失最多 盧寵茂：立法留人極端 指公院薪酬「輸梗」 議員質疑片面
37年歷史 北角糖水道行人橋拆卸
37年歷史 北角糖水道行人橋拆卸
搗賭檔毒窟按摩院 O記4日拘423人
搗賭檔毒窟按摩院 O記4日拘423人
AI視像監察 保安防盜職安同適用
AI視像監察 保安防盜職安同適用
可獲政府八成資助 建造業反應較熱烈
可獲政府八成資助 建造業反應較熱烈
大灣區GBA專題：穗DIY雞尾酒 汽水糖漿可成釀 港人調酒師老闆 一街三舖三特色
大灣區GBA專題：穗DIY雞尾酒 汽水糖漿可成釀 港人調酒師老闆 一街三舖三特色
大灣區GBA專題：多市開港味酒吧 伙港警渝設餐飲店
大灣區GBA專題：多市開港味酒吧 伙港警渝設餐飲店
大灣區GBA專題：穗18措施培育夜市 撤餐廳酒吧時間限制
大灣區GBA專題：穗18措施培育夜市 撤餐廳酒吧時間限制
【Emily】青協：78%青少年曾用生成式AI
【Emily】青協：78%青少年曾用生成式AI
【Emily】倡郵輪碼頭搞夜市 李鎮強話可整浮橋接駁
【Emily】倡郵輪碼頭搞夜市 李鎮強話可整浮橋接駁
【Emily】消防理大合辦通識課 教救人自救
【Emily】消防理大合辦通識課 教救人自救
【Emily】寧德學習團 觀塘40青年將訪習從政舊地
【Emily】寧德學習團 觀塘40青年將訪習從政舊地
【Emily】房委會盃三人籃球賽 何永賢有進帳
【Emily】房委會盃三人籃球賽 何永賢有進帳