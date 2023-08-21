37年歷史 北角糖水道行人橋拆卸

封路大半天 路署：遷移做法全港首次

本報昨早11時許到場觀察，拆橋工程尚未完成，數十名工人及工程車在英皇道，亦有工人在吊車施工。受工程影響，英皇道東行方向封閉，西行方向則開放慢線，並出現車龍。33條巴士線及3條港島專線小巴線改道，有關路段電車服務暫停。運輸署下午3時半宣布，英皇道來回方向均已重開。巴士、專線小巴及電車服務均回復正常。

路政署回覆傳媒查詢時稱，工程要先將天橋橋身暫時移往設於糖水道的臨時工作平台，之後再切割及移離現場，由於有關遷移做法屬全港首次、承建商以往無相關經驗，因此即使事前已周詳規劃和準備，施工時仍就現場環境「遇上一些挑戰」，導致工序完成時間較評估長。署方續說，會檢視今次天橋拆卸工程的細節和總結經驗，以期未來的相關工程更暢順。