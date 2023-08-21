明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

青年公醫流失最多 盧寵茂：立法留人極端 指公院薪酬「輸梗」 議員質疑片面

【明報專訊】去年《施政報告》提出探討立法要求醫護在公營機構服務一定年期，具體方案至今未公布。醫衛局長盧寵茂昨稱公院薪酬遠不及私家吸引，近年公院醫生「開檔」私人執業氣氛愈趨濃烈，離職最多是30至39歲醫生，形容情况嚇人，又稱自己仍支持醫生取得專科資格後於公營系統服務一段時間，但「立法就會好極端」。醫衛界立法會議員林哲玄質疑私家薪酬吸引之說片面，當局認清真相才能對症下藥；香港公共醫療醫生協會認為，私醫未必如政府所言「好搵」，醫生離職亦會考慮前景及家庭等，建議從改善晉升階梯入手。

截至今年4月底，過去12個月公院全職醫生流失率為7.1%。盧寵茂昨於港台《舊日的足跡》稱，本港現有逾半醫生在私營市場，服務全港約13%病人，變相不足一半公院醫生照顧近九成病人。他稱留意到公院最近10年離職醫生愈趨年輕，以往以40至50歲的顧問或副顧問醫生離職為主，近年流失最多是30至39歲，又重提出現醫生剛考獲專科便離職的趨勢。

盧稱外出「開檔」氣氛濃 「舉腳」撐專科留任

至於醫生離職原因，盧寵茂稱移民只是其一，近年公院醫生外出「開檔」氣氛愈來愈濃烈，「不去外面『開檔』做私家醫生，好像就你很笨」，認為需扭轉這氛圍，「為何不能在公立醫院做到退休？」同時他指公營體系薪酬與私營「無得爭、肯定輸梗」，故難從調整薪酬增加公院競爭力，反需從醫生專業發展、滿足感等入手。

盧寵茂稱計及實習及專科培訓，大部分專科醫生已在公院工作7年，算是服務的一部分，又說自己「舉腳」贊成醫生考取專科後繼續服務一段時間，但立法強制則很極端，要再與醫專探討其他方式。

林哲玄稱醫生一般約30至32歲考獲專科，認為公院醫生離職主要是欠缺滿足感、不滿公院過多文書工作等，質疑私營市場薪酬更吸引一說很片面，「只有未做過私家醫生的人先講得出」，「有些人說（醫生是）星球人、月球人（即每周或每月收入過百萬元），我出來20年是nowhere near（毫不接近）」。

林哲玄倡兼職方案 每周兩三日兼吸私醫

林建議醫管局向有意離職者提出兼職方案，每周返公院兩三日，相信不少醫生會考慮，該局亦應對自己有信心，毋須擔心醫生「出去試過就更想走」，而方案也可用作招聘現職私醫。他稱醫管局正興建一批日間醫療中心，建議將私醫納入人手規劃，及把部分服務額撥予私醫以較低收費治療私營病人。

指需顧家體力減 公醫協會籲改善晉升

香港公共醫療醫生協會副會長郭宏駿稱，30至40多歲醫生或已組織家庭和要照顧子女，體力也不如前，未必能經常站在前線、守通宵更，他們離職不單是談錢，認為醫管局重點需考慮改善晉升階梯，讓醫生看見前景。他認為如有其他方案，毋須立法強制年期是好事，至於應否以合約等其他形式執行，他稱最重要是事前諮詢員工。

醫管局早前赴英國及澳洲招攬人才，盧寵茂昨稱兩地最新分別有66名及20名醫生接受面試，料下月將有首批醫生來港。

上 / 下一篇新聞

DSE最快明年可內地考 至少3港人子弟校擬辦 深圳校申做考場 考評視察試卷保安
DSE最快明年可內地考 至少3港人子弟校擬辦 深圳校申做考場 考評視察試卷保安
深圳培僑：拒用港「不準確」課本 跨境考察教地理
深圳培僑：拒用港「不準確」課本 跨境考察教地理
監考安排未明 議員促盡快公布
監考安排未明 議員促盡快公布
爭位打鬥兩度墮海 釣客一死一傷
爭位打鬥兩度墮海 釣客一死一傷
首場社區諮詢 聚焦經濟、人才政策 《施政》拓夜市旅業 出招谷生育
首場社區諮詢 聚焦經濟、人才政策 《施政》拓夜市旅業 出招谷生育
一半發言來自「三會」 狄志遠批小圈子諮詢
一半發言來自「三會」 狄志遠批小圈子諮詢
人工島未詳列反對意見 議員：報告太片面
人工島未詳列反對意見 議員：報告太片面
環團質疑放大支持聲音 發展局：公平歸納意見
環團質疑放大支持聲音 發展局：公平歸納意見
網購騙案涉款年升1.6倍 轉數快擬增警示
網購騙案涉款年升1.6倍 轉數快擬增警示
港年耗250萬個 網球研回收再造 目前收集作燃料 擬製鋪路地磚環保地毯
港年耗250萬個 網球研回收再造 目前收集作燃料 擬製鋪路地磚環保地毯
話你知：網球堆填 需400年分解
話你知：網球堆填 需400年分解
鋁窗石屎從天降 一日3宗
鋁窗石屎從天降 一日3宗
長者孤獨感「非常嚴重」 社協倡保母服務
長者孤獨感「非常嚴重」 社協倡保母服務
防水設計優化公契 市局首置盤加強保養
防水設計優化公契 市局首置盤加強保養
私家車剷安全島「起飛」 司機乘客失蹤
私家車剷安全島「起飛」 司機乘客失蹤
37年歷史 北角糖水道行人橋拆卸
37年歷史 北角糖水道行人橋拆卸
搗賭檔毒窟按摩院 O記4日拘423人
搗賭檔毒窟按摩院 O記4日拘423人
AI視像監察 保安防盜職安同適用
AI視像監察 保安防盜職安同適用
可獲政府八成資助 建造業反應較熱烈
可獲政府八成資助 建造業反應較熱烈
大灣區GBA專題：穗DIY雞尾酒 汽水糖漿可成釀 港人調酒師老闆 一街三舖三特色
大灣區GBA專題：穗DIY雞尾酒 汽水糖漿可成釀 港人調酒師老闆 一街三舖三特色
大灣區GBA專題：多市開港味酒吧 伙港警渝設餐飲店
大灣區GBA專題：多市開港味酒吧 伙港警渝設餐飲店
大灣區GBA專題：穗18措施培育夜市 撤餐廳酒吧時間限制
大灣區GBA專題：穗18措施培育夜市 撤餐廳酒吧時間限制
【Emily】賀35周年頭炮活動 昨吸過百鐵路迷 復刻版輕鐵今起行走610線
【Emily】賀35周年頭炮活動 昨吸過百鐵路迷 復刻版輕鐵今起行走610線
【Emily】青協：78%青少年曾用生成式AI
【Emily】青協：78%青少年曾用生成式AI
【Emily】倡郵輪碼頭搞夜市 李鎮強話可整浮橋接駁
【Emily】倡郵輪碼頭搞夜市 李鎮強話可整浮橋接駁
【Emily】消防理大合辦通識課 教救人自救
【Emily】消防理大合辦通識課 教救人自救
【Emily】寧德學習團 觀塘40青年將訪習從政舊地
【Emily】寧德學習團 觀塘40青年將訪習從政舊地
【Emily】房委會盃三人籃球賽 何永賢有進帳
【Emily】房委會盃三人籃球賽 何永賢有進帳