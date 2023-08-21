青年公醫流失最多 盧寵茂：立法留人極端 指公院薪酬「輸梗」 議員質疑片面

截至今年4月底，過去12個月公院全職醫生流失率為7.1%。盧寵茂昨於港台《舊日的足跡》稱，本港現有逾半醫生在私營市場，服務全港約13%病人，變相不足一半公院醫生照顧近九成病人。他稱留意到公院最近10年離職醫生愈趨年輕，以往以40至50歲的顧問或副顧問醫生離職為主，近年流失最多是30至39歲，又重提出現醫生剛考獲專科便離職的趨勢。

盧稱外出「開檔」氣氛濃 「舉腳」撐專科留任

至於醫生離職原因，盧寵茂稱移民只是其一，近年公院醫生外出「開檔」氣氛愈來愈濃烈，「不去外面『開檔』做私家醫生，好像就你很笨」，認為需扭轉這氛圍，「為何不能在公立醫院做到退休？」同時他指公營體系薪酬與私營「無得爭、肯定輸梗」，故難從調整薪酬增加公院競爭力，反需從醫生專業發展、滿足感等入手。

盧寵茂稱計及實習及專科培訓，大部分專科醫生已在公院工作7年，算是服務的一部分，又說自己「舉腳」贊成醫生考取專科後繼續服務一段時間，但立法強制則很極端，要再與醫專探討其他方式。

林哲玄稱醫生一般約30至32歲考獲專科，認為公院醫生離職主要是欠缺滿足感、不滿公院過多文書工作等，質疑私營市場薪酬更吸引一說很片面，「只有未做過私家醫生的人先講得出」，「有些人說（醫生是）星球人、月球人（即每周或每月收入過百萬元），我出來20年是nowhere near（毫不接近）」。

林哲玄倡兼職方案 每周兩三日兼吸私醫

林建議醫管局向有意離職者提出兼職方案，每周返公院兩三日，相信不少醫生會考慮，該局亦應對自己有信心，毋須擔心醫生「出去試過就更想走」，而方案也可用作招聘現職私醫。他稱醫管局正興建一批日間醫療中心，建議將私醫納入人手規劃，及把部分服務額撥予私醫以較低收費治療私營病人。

指需顧家體力減 公醫協會籲改善晉升

香港公共醫療醫生協會副會長郭宏駿稱，30至40多歲醫生或已組織家庭和要照顧子女，體力也不如前，未必能經常站在前線、守通宵更，他們離職不單是談錢，認為醫管局重點需考慮改善晉升階梯，讓醫生看見前景。他認為如有其他方案，毋須立法強制年期是好事，至於應否以合約等其他形式執行，他稱最重要是事前諮詢員工。

醫管局早前赴英國及澳洲招攬人才，盧寵茂昨稱兩地最新分別有66名及20名醫生接受面試，料下月將有首批醫生來港。