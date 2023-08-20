做駁電工程 機場航天城地盤工人疑觸電亡

昨午約2時，34歲死者方貴芬與同事在地盤地下樓層的假天花做駁電工程，方獨自爬上3米的假天花，約10分鐘後，同事見他沒有動靜，遂爬上假天花查看，發現他昏迷，於是報警。救護員到場後方救下，送往北大嶼山醫院搶救，最終不治。初步驗屍發現死者手指有疑觸電導致脫皮的痕迹。

承建商協盛建築集團對事件深表難過，向死者家屬致以最深切慰問，並會聯同外判商向死者家屬提供適切協助，亦會配合政府部門調查。勞工處表示已向承辦商發出暫時停工通知書，停止其在地盤地下樓層的電力工作。

業界：假天花或有帶電金屬架

港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新稱，假天花上可能有帶電的金屬架或消防系統，建議電工工作前應先用金屬探測器檢查假天花是否帶電，並使用保護導線，亦應採取合適保護措施，例如佩戴安全帽及手套等。

機電工程署最新修訂的《電力（線路）規例工作守則》指出，在假天花工作前應做風險評估，並制訂備有安全工序的施工方案，例如禁止帶電工作，並向工人提供指導、訓練及監督；若帶電工作不可避免，則應使用絕緣手套及安全靴。職業安全健康局指出，做離地電力工作時應使用符合標準的安全工作台，避免發生意外時從高處墮下。

翻查資料，機場航天城11 SKIES由新世界發展投資興建，總樓面面積380萬平方呎，包括零售、餐飲及娛樂設施，預計2022年至2025年分階段建成，其中第一期甲級商廈空間已於去年7月啓用。