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靠木方撐 走避不及 拆村屋塌牆壓死工人

【明報專訊】元朗田寮村昨午發生奪命工業意外，一間村屋清拆期間有一幅約1米乘2米牆壁倒塌，40歲工人走避不及被壓中，當場重傷昏迷，送院搶救後不治。資深結構工程師倪學仁表示，新界村屋工程一般只需向地政總署申請，對拆牆工程的要求、監管亦未有如市區樓宇般嚴格，建議署方以行政手段要求屋主做相關改動前提交資料、完工圖片等，以便署方將資料存檔、安排專業人士監督。

勞處發停工通知

據了解，涉事村屋為寮屋。本報正向管理寮屋的地政總署查詢。勞工處昨晚發稿表示，正就意外原因展開調查，已向處所佔用人發出暫時停工通知書，停止其建築物拆卸工作，直至信納處所佔用人已採取措施消除有關危害才可復工。

現場消息稱，事發前兩名工人正拆除田寮村123號村屋一幅牆，並以一條木方將牆頂住，惟牆壁突然倒塌，壓住其中一名工人的上半身，工友見狀報警。警方表示，昨午約4時接獲上址地盤工人報案，事主被牆身壓中，當場昏迷，消防將其救出，送往博愛醫院治理，其後不治。事發後，屋宇署派員到場調查，附近有村民到場拜祭。據悉，40歲男死者陳嘉樑與妻離異，育有一對子女，分別就讀小學及中學。

業界：磚牆易塌 拆時多用扶架

建造業總工會安全顧問李光昇稱，一般石屎牆內有鋼筋支撐，而村屋結構則多為磚牆，倒塌風險較高，故業界拆卸時多用經工程師設計的扶架支撐。他說，若外牆突然倒下，難有裝備可完全保護工友，即使戴安全帽亦只能頂到「少少力」，強調扶架如同拆卸工程的「最後防線」。根據現場圖片，李認為難判斷涉事工程有否使用扶架、設計是否適當，但估計「就算有扶架，個設計點都出咗問題」。

工程師：拆村屋毋須向屋署入則

倪學仁稱，市區樓宇執行清拆等工程均須向屋宇署入則申請，監管、清拆方法均須按照相關規定，惟新界村屋普遍循《建築物條例（新界適用）條例》獲得豁免，只需向地政總署申請。他說，清拆磚牆應從屋頂開始，未拆的牆要保持結構穩定，最後拆卸石屎支柱等，惟曾見清拆村屋工人因心急而忽略上述步驟，增加意外風險。他建議地政總署修訂內部要求，以行政手段模式要求村屋屋主拆樓前先通知署方，將資料存檔，並安排專業人士監督等。

英國機械工程師學會院士盧覺強表示，一般而言牆壁約5吋厚，估計昨日塌下的牆壁重約1300公斤，與一輛的士相近，推算塌下時撞擊力可達2800磅（約1270公斤），掉落只需0.6秒，而人反應時間約0.9秒，形容「好難避開」。他建議拆牆時應從頂部開始，並分開數個部分逐部拆卸，以減風險。

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