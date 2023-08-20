私地復歸政府 茶果嶺村民多不知

本報昨再向地政總署查詢，是否已向所有受影響住戶和業務經營者發信通知其業權昨日被收回及搬遷期限。地政總署回覆稱，因應工程時間表，受影響者遷出期限為2024年上半年或2025年上半年，當局今年1月向受影響住戶及業務經營者發信通知其個別遷出期限，並已開始向確認合資格者發放安置補償。

村民：未收政府信件

茂發茶室東主吳寶和對遷出期限不太清楚，談及居住近70年的茶果嶺村即將重建，他說順其自然，沒太大感受，對未來也沒打算。

榮華冰室東主歐陽先生稱未收到相關信件，他對由1962年開業的冰室將清拆感不捨，又說遷出後應不會再開餐廳。

62歲村民譚先生亦說，未收到政府有關收回業權或安置賠償的信件，也未曾看過相關收地公告。他說因自己擁有一個市區唐樓小單位，不符公屋資格。

士多老闆張女士表示，雖然自己不是居民，但未看到政府張貼的收地公告。