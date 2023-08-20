公務員着令退休機制 5年處理16人9離職

針對表現持續欠佳的公務員，若經過輔導、培訓等行政措施都無改善，可根據《公務人員（管理）命令》第12條着令其退休。楊何蓓茵昨在有線新聞節目《有理有得傾》稱「公務員從來不是鐵飯碗」，鑑於執行第12條程序冗長、步驟重複，故在取得法律意見後提出減省程序。

楊何：多歷24月 可縮至數月

她表示，公務員的考績報告分為6個等級，持續取得5級或6級為不及格，屬表現不佳，在觀察期內經輔導等程序都無改善，則屬持續表現不佳。她說過去5年有16名公務員要啟動機制處理，當中9人已離職，4人表現有改進，餘下3人仍在觀察期。

此外，去年《施政報告》提出更新《公務員守則》，特首李家超上月受訪時透露，楊何蓓茵曾向他提交守則的修訂建議，但他要求作更多探討。楊太說，原定今年首季提交草擬版本，準備期間發現社會對公務員行為、「政治中立」等有不少意見，其中有人提出「遠年的文獻」，觸及公務員行為準則的表達，故需再深入研究。

刪「政治中立」意見多 需再研究

被問到會否留用「政治中立」的字眼，楊太未有直接回應，僅稱正考慮各方意見。至於《施政報告》提到公務員需具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，履行愛國者治港原則，會否加入新版的《公務員守則》，她說「基本公務員要做到的一定放入去」。