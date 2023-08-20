調查：近三成小學生現抑鬱症狀

逾半受訪者家長周末少陪玩

荃灣青年商會聯同中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院今年4月以問卷訪問510名小學生，發現51%受訪者的家長於周末不會或很少陪伴子女玩遊戲，若只計算小四至小六學生，比例更高達56%；有多名小學生透露自己玩遊戲時間受限，原因與呈分試有關。

中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院副教授巫潔嫻稱，明白社會着重學業的風氣難以改變，建議家長可與子女協定在回家後先休息及玩耍，之後再做功課，以提升子女做功課和溫習的動力。

五成少到戶外玩 近九成最常打機

調查又發現，52%受訪學生的家長很少或沒帶子女到遊樂場、公園等戶外場地玩耍；88%受訪小學生最常玩的遊戲是電子遊戲或手機遊戲，大幅拋離排第二的桌上遊戲（50.6%）。巫潔嫻認為，「自由遊戲時間」着重於孩子是否有能力制定遊戲規則及內容，電玩能否為孩子帶來正面心理影響，還需看遊戲內容。