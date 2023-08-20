醫學會工作小組支援「慢病共治」醫生

鄭志文倡網上列服務時間及收費

被問到業界預計推動計劃初期有何難處，鄭志文稱政府現以資助形式鼓勵市民到私營界別接受大腸癌篩查，相比之下，慢病共治計劃只需以問卷方式評估及抽血篩查，相信技術、操作上不會有很大困難。至於計劃對業界的資助額是否足夠，他說「一定有人覺得夠，有人覺得唔夠」，鼓勵醫生參與計劃親身評估。

醫衛局副局長李夏茵日前透露，日後擬推「HA（醫管局）版慢病共治計劃」，在醫管局普通科門診為綜援等低收入者提供免費篩查。鄭志文表示，「只要有任何嘢便利市民，都不會覺得有問題」，但認為應先推行先導計劃，「睇吓市場運作成點」。

醫學會自2003年起將約1.3萬名會員按區分類建立「分區地區網絡」，因應基層醫療健康系統發展，醫學會已按地區康健中心重新將會員劃區成立「香港醫學會健康網絡」，擔當康健中心與網絡醫生的主要溝通橋樑。鄭志文說，現時慢病共治計劃詳情有限，待日後公布詳情方能做好接軌。