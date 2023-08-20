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署任校長未升正 兆基臨開學招聘校長

【明報專訊】新學年將至，不少學校仍在刊登招聘廣告，填補下學年的職位空缺，其中一間是直資學校香港兆基創意書院，最近連日登廣告招聘新學年校長，而現任署任校長蔡芷筠（圖）新學年未能「升正」，下月恢復做副校長。直資學校議會主席陳狄安稱，學校臨近開學才招聘新學年校長並不常見，不評論其他學校做法，惟指校方遴選校長及獲教育局審批至少需時兩三個月。

就兆基創意書院臨近開學招聘校長，教育局表示知悉該校情况，一直按機制適切跟進，局方會繼續與有關學校緊密聯絡，並提供適切意見及支援。

兆基創意書院最近連日刊登校長招聘廣告，當中指新學年起將發展為開辦中一至中六的直資中學，歡迎有意應徵者在此重要時刻加入，條件包括「熱愛文化藝術，熱心教育，推動香港成為更有質素的文化創意城市」等，並要求新轉職至該校者須在《基本法》及《港區國安法》測試及格等。

招聘廣告提到，應徵者須於9月11日前申請，並要以「你會如何領導書院的教育創新？」為題撰文，連同履歷等寄給該校校監。

署任蔡芷筠下月復任副校

署任校長蔡芷筠昨對未升任校長一職表示「無特別補充」。她說，署任校長任期由今年2月至8月31日，下月會恢復做副校長，希望有心人應徵做校長。該校校監黃英琦昨沒透露臨開學才招聘校長的原因，同樣對此稱「沒補充」，認為學校「有人事變更好平常」，期待新校長上任。

直資議會：不常見 遴選及審批需兩三月

陳狄安表示，學校臨近開學才招聘校長並不常見，不評論其他學校是否有特別狀况。他解釋，若校長擬離任，一般至少半年前通知校方，甚至提早一年，以便校董會展開遴選程序，繼任人資歷亦要經教育局審核，「這些程序最少需時兩三個月」。他說據其觀察，不少學校臨近開學仍在刊登招聘廣告，但多涉支援崗位空缺，包括教師助理、學生活動助理，「只看教師招聘的話，今年未必有去年般緊張，學校均提早招聘，未聽聞有學校仍有6至7個教師職位空缺」。

另外，鰂魚涌津貼小學滬江小學亦正招聘校長，有關廣告沒列明上任日期，稱有意申請者可備中英文履歷及證書列本等文件，9月9日前提交。

相關字詞﹕直資學校 香港兆基創意書院

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