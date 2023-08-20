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無證者索美沙酮收費增 精神科醫生憂增社會風險

【明報專訊】戒毒「美沙酮治療計劃」下月1日起向不符資格者增加收費，未能出示身分證明者收費將由23元增至30元，合資格者則維持不變。社協幹事吳衛東認為加幅或令戒毒者卻步，「23或30元都無法涵蓋成本」，不如用合適價錢鼓勵戒毒免因小失大。有資深精神科醫生亦擔心美沙酮加價或增加社會秩序不穩風險。

衛生署：收費如更改會公布

被問加幅會否影響求助意欲，衛生署稱，近年有效登記人數和就診人次持續下降，美沙酮診所每天仍續為約3000人提供治療；署方一直留意美沙酮治療應用和發展及診所使用情况，收費安排如有變更會適當公布。

現時染上海洛英或鴉片毒癮者毋須預約或轉介，只要持本港、內地身分證或其他旅行證件，每次可付1元接受美沙酮治療獲發有效藥物代替毒品。按衛生署數據，美沙酮診所平均有效登記由2019年5200人次降至去年的4300人次；日均就診人數由2019年的3900，減約18%至去年的3200。按保安局禁毒處數字，今年首季吸食海洛英者780人，較去年同期529人升約47%。按年比較，吸食海洛英人數由2020年2640，降約23%至去年的2037。

吳衛東稱，跟進個案中約一至兩成是吸毒者，因應戒毒者年齡及適應能力等，接受診所服務的吸毒者一般需逾一年才「好轉」，認為美沙酮診所服務可紓緩毒癮，同時營造社會接納的氛圍。

曾繁光：診所教育免共用針筒

助預防愛滋病

資深精神科醫生曾繁光擔心，美沙酮加價或增加社會秩序不穩風險，同時或減低戒毒者戒毒意欲。他提到1960至70年代本港有不少癮君子犯案，為減低相關罪行，當局以保安理由提供美沙酮。他稱美沙酮可減輕毒癮，惟需配合其他心理治療，包括改變戒毒者生活模式及協助遠離吸毒者群體等才能逐漸戒毒。他稱，美沙酮診所服務有其他價值，包括教育戒毒者避免共用針筒，協助預防愛滋病。

相關字詞﹕美沙酮治療計劃

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