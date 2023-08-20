旅客:特色貨少規模細 市集主辦商認偏離香港主題

來自德國的夫婦Paul及Elizabeth昨早10時許落船後參觀市集，Paul向記者形容，市集予人感覺整潔但規模較小，認為與德國同類市集很不同，德國市集售賣的紀念品種類及數量均更多，且大多為有德國特色產品，他期望昨可在市集買到印有香港字眼的膠牌及帽，惟現場僅有明信片、磁石等，稱 「期望更多（expects more）」 。

回應「可抬價一倍」報道

指貨價較市面高一至兩成

Elizabath稱數年前來港旅遊到訪市區紀念品店，那裏的香港特色產品比市集更多，市集現多售護膚及化妝品。兩人最終用3美元（約23.4港元）購買一盒15張印有香港景色的明信片，笑稱至少「未空手而回 （found something）」。

市集亦有香港品牌售賣小食，如「鯉魚門紹香園」有售鳳凰卷及月餅禮盒，社企「銀杏館」則售XO醬及鹹柑桔等，對比市區舖售價高三至五成。有報道指市集聲稱可抬價一倍招攬檔主，楊梓呈昨回應稱，目前產品平均漲一至兩成，同意過高價格「並非好事」會監察；如發現漲價離譜不會讓其繼續參與。

文體旅局長楊潤雄昨回應稱，碼頭內商業活動如何定價由碼頭營運商與提供服務的營運者或租客以商業原則處理，惟認為碼頭作為服務旅客地方亦有原則，每人均有責任為旅客提供好的旅遊經驗。