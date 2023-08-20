公帑免費巴清候車人龍 的士無客:浪費時間不再來 楊潤雄：不會長期高度介入郵輪碼頭

將與碼頭商討攤分費用

「海洋光譜」號昨早7時泊岸，首批旅客約7時20分陸續步出抵港大堂，不少巴士及碼頭職員於大堂派發單張；又舉牌引導旅客搭車。有外籍旅客稱，郵輪公司未分批安排乘客落船，泊岸後可自行離開，認為現場交通指示清晰。旅客楊先生稱10分鐘內已可落船，認為安排大致順暢。

城巴：兩線昨接載3000人次

本報記者現場觀察，昨早7時許約10多輛的士等候，惟大部分旅客選乘巴士。的士司機蕭先生昨早約7時半到碼頭，等逾1小時未有客，形容在碼頭等客「慘過機場」、「浪費青春同時間」， 稱不會再入碼頭。的士司機何先生則稱昨日生意明顯轉差，以往等半小時有客，昨等45分鐘仍未可駛至站頭，認為當局安排太多免費巴士，令旅客搭的士意欲減。城巴稱，昨兩條特別路線全日共接載近3000人次往返碼頭。

楊：證港有能力接待大型郵輪

楊潤雄昨早到場視察後認為大致暢順、措施有效，證明香港有能力接待大型郵輪，而政府今次高度介入是為解決即時問題，未來不會長期介入，檢討安排後會要求碼頭營運商將措施和經驗落實成日常營運。

被問到過去兩周當局墊支多少公帑加強碼頭交通安排、會否追收碼頭營運商費用，楊稱仍在統計費用，會根據與營運商工作安排決定如何攤分。至於當局退場後旅客何時須回復自付交通費，楊沒正面回應，僅稱相信營運商、郵輪公司和巴士會討論如何配合旅客。

營運啟德郵輪碼頭的環美郵輪碼頭董事總經理班智榮昨向本報稱，當局未與公司商討費用，稱碼頭會繼續做好本分與郵輪公司、的士業溝通，惟碼頭始終無法獨力「做起」交通網絡，因加巴士線需政府審批。他稱月初情况與啟德一帶有交通意外有關，認為碼頭亦需發展水上交通才可避免問題再現，盼當局助研究。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，即使未來當局不再提供石油氣券，亦不影響司機決定是否入碼頭，因碼頭客被巴士搶走、的士不會有生意才是主因，促當局加快發展碼頭帶動人流。

議員指當局規劃欠仔細

新民黨立法會議員容海恩表示，有免費巴士的話旅客不搭的士無可厚非，指當局規劃欠仔細，倡於較少巴士服務的下午時段才號召的士進碼頭，屆時的士較大機會有生意。民建聯議員顏汶羽說，當局退場前應先完善碼頭整體交通配套，否則日後「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，每次郵輪抵港均需當局「小修小補」不合適。