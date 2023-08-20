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港聞

港聞二

深水埗每次平均入15個 18區最多

【明報專訊】全港有120部「入樽機」，各區數量不同，沙田有12部是各區最多，離島及灣仔區則各有3部位列最少。至於哪一區巿民以入樽機回收飲料膠樽最踴躍，環保署回覆本報查詢稱，全港120部入樽機去年9月至今年7月月均收到334.7萬個膠樽，市民平均每次回收膠樽數量10.7個，以18區劃分，深水埗區平均每次回收15.3個膠樽為各區最高，其次為葵青區（13.4個）、元朗區（12.9個），最少是中西區只有7.9個。

富昌邨民稱早上排五六人 每人逾百個

人均回收樽量居首的深水埗區，只有6部入樽機。區內有一部入樽機位於南昌薈商場側門通道，記者上周二中午觀察，發現該入樽機已爆滿。富昌邨居民李婆婆拿着一袋載有數十個膠樽及鋁罐的黑色膠袋到場，發現入樽機已爆滿，她說並不意外，因邨內只有一部入樽機，幾乎日日爆滿，早上甚至出現人龍，「至少有五六人排隊，每人一大袋，至少百幾個樽，逐個入，有些讀不到（膠樽條碼）彈回頭，至少『嘟』爆五六張八達通（每張最多30個膠樽），至少等大半小時」，有時排到她才爆滿，要轉到附近綠在區區的入樽機再排隊。

推出逾兩年共收6500萬個 近月月均335萬

李婆婆說，每個膠樽回贈0.1元金額太低，但若調高又擔心太多人加入，認為應增加入樽機數量及收集次數，「唔會有機都無得用」。區內另一部入樽機位於綠在深水埗，使用率同樣高企，本報記者見一名中學生以純熟手法快速入樽，她說正值暑假，每周都會為家人將百多個膠樽兌換成小量現金。她說每日早上都出現人龍，會避開人潮在下午才出動，又說綠在深水埗的入樽機較少爆滿。她認為入樽機在操作上仍有改善空間，例如入樽機不能讀取新款飲品膠樽，讀取條碼時間太慢，又說每張八達通每日只限收取30個膠樽的回贈是太少，應放寬。

環保署表示，2021年第一季推出入樽機截至今年7月31日，收集到6500萬個膠樽，約等於1625公噸。該署設有網頁顯示入樽機位置及使用量的即時情况，網址：www.hkrvm.com.hk/hk/rvmmap

（城市保育）

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