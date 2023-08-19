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何文田院舍沉降 路署：無關中九幹線工程

【明報專訊】本報日前報道，何文田常盛街的香港耀能協會盛康園地基局部沉降，逾百院友需暫遷。水務署昨回覆稱，上月中旬在常盛街進行探井勘察，發現一條靠近盛康園西南方、直徑2吋的私人鹹水水喉有輕微滲漏，署方隨即截斷該喉管鹹水供應，令滲漏停止並提供臨時鹹水供應，以待用戶維修有關私人喉管。路政署則評估有關沉降應與中九龍幹線工程無關。

上月附近私人鹹水喉滲漏

水務署指常盛街一帶近月沒有水管爆裂紀錄，今年6月下旬曾於常盛街、常樂街及常康街附近檢查水管，亦沒發現政府水管有滲漏，又指已在附近政府水管安裝儀器以監察有否異常。

對於有指沉降或與中九龍幹線工程有關，路政署稱根據2020年4月至本月初量度紀錄，鄰近盛康園的監測點只曾在工程期間錄得非常輕微移動，幅度遠低於預設預警沉降幅度。該署稱中九龍幹線工程團隊6月與建築署現場視察，並檢視中九龍幹線監測數據和工程工序，評估沉降應與中九龍幹線工程無關。

路政署指出，中段隧道走線與盛康園相距超過250米，靠近盛康園的隧道距離地面約120米，而中段隧道挖掘工程已大致完成，其中靠近盛康園一段隧道的挖掘工程前年年中完成，承建商正進行隧道襯砌工程和附屬工程，綜合上述因素，中段隧道挖掘工程對常盛街項目造成影響的可能性甚微，工程團隊將密切監察沉降數據，確保工程沒對鄰近構築物造成影響。

教局未接鄰近3校沉降報告

華英中學、基督教女青年會丘佐榮中學及陳瑞祺（喇沙）書院位於盛康園對開。本報向教育局查詢學校有否受影響，局方稱未接獲3校提交沉降報告。華英中學回覆，該校暫未發現沉降現象，已安排同事定期觀察，教育局已知悉該校附近地區出現沉降並緊密聯繫。

相關字詞﹕沉降 院舍 盛康園

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