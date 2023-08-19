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港聞二

入場做《唐伯虎》 長洲戲院文化區周一試業

【明報專訊】逾90年歷史的三級歷史建築長洲戲院由1997年至今停業26年，戲院連同附近土地經過長期勘查、規劃和興建，長洲文化館昨宣布「長洲戲院多元文化園區」將在下周一（21日）試業；而長洲戲院則改建成大型主題餐廳，預計2025年第四季竣工。長洲戲院執行董事及首席行政總監鄭俊威昨表示，活化項目總投資金額達9位數字，對園區未來營運有信心。香港公眾考古學會秘書長黃家豪稱復修工程期間，掘出3000多件可追溯至新石器時期的文物。

投資過億 盼成長洲新地標

鄭俊威表示，活化項目主要由地主余氏家族和長洲文化公司注資，當中包括收地、投資和改建等成本，合共過億元。鄭俊威說，余氏家族認為長洲戲院位於長洲島嶼最中心，看中其商業價值，希望糅合長洲傳統、藝術、電影等元素，故從本來住宅用地改劃成商業用地，發展成長洲旅遊新地標。

開放4主題空間 戲院改餐廳未竣工

逾3.8萬平方呎的園區分兩期工程，今次開幕的是戲院旁邊4個主題空間，分別為「長洲文化館」、「啞鈴資訊中心」、「1931影棚」及「銀幕大笪地」，園區免費入場，但區內每個項目收費介乎每人180至348元。遊客可透過一系列歷史文化主題展覽和體驗活動，認識長洲歷史。

活化工程期間，戲院附近範圍共掘出3000多件歷史文物，藉此成立「長洲考古教育中心」，遊客可參加「考古•長洲」遊學團，在中心職員和居民帶領下，參與「模擬考古沙盤發掘」、史前人類的「鑽木取火體驗」，以及具長洲特色的「平安包工作坊」等活動。

可模擬鑽木取火

黃家豪是「長洲考古教育中心」顧問，他說該3000多件歷史文物可追溯至5000至6000年前，證明早在新石器時期已有人在長洲居住，現時文物存放在古蹟辦，展覽暫時用複製品代替。

此外，「1931影棚」模擬《唐伯虎點秋香》及《法律風雲》兩齣電影場景，參加者可獲戲服提供和化妝服務，在職員指導下參與分鏡的拍攝，並獲得後期剪接成品；參加者亦可於戲院後方空地的「銀幕大笪地」觀看本土電影，旁邊有美食攤位提供手工雞尾酒。

相關字詞﹕長洲戲院 歷史建築

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