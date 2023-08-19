明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

歐盟報告指港自由續受侵蝕 港府斥無理攻擊抹黑 促停干預

【明報專訊】歐盟委員會昨日（18日）發表關於香港政商狀况的年度報告，指去年香港的高度自治和基本自由持續受侵蝕，令人質疑中方對一國兩制原則的承諾，報告形容去年是《港區國安法》廣泛實施的一年，又提到儘管香港仍享有互聯網自由，但當局亦封鎖敏感的網上內容，並通過數項威脅互聯網自由的法例，包括「起底」刑事化等。

港府發言人指報告內容屬無理攻擊和污衊抹黑，並表示強烈不滿和堅決反對，促歐盟立即停止干涉屬中國內政的香港事務。

指港當局封鎖互聯網敏感內容

報告全長30頁，提到去年是香港回歸25周年，國家主席習近平在同年7月1日表明在中央對港實施全面管治權下，一國兩制將維持至2047年之後；同年亦是「愛國者治港」下首屆特首選舉，由唯一候選人李家超當選，形容這是跟隨澳門的「一人競賽」（one-person race）模式。報告又提到，李家超在任內就國安法首次提請人大釋法，又指執法部門續以國安為由拘捕更多人，截至去年底，共有236人涉違國安法或相關法例被捕，定罪率達100%。

​​港府發言人反駁，指國家安全屬於中央事權，反對歐盟一再惡意詆譭國安法，又指確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，強調選舉均嚴格按照本港選舉法例實行。發言人重申，特區政府定當繼續堅定履職，致力確保一國兩制、港人治港、高度自治的方針實踐行穩致遠。

上 / 下一篇新聞

上訴遭拒 陳辭屢稱「想講當日發生的事」 7‧21白衣人：覺得係政府叫我哋做
上訴遭拒 陳辭屢稱「想講當日發生的事」 7‧21白衣人：覺得係政府叫我哋做
同年曾穿黑衣運燃彈囚14月 求情拒闡動機
同年曾穿黑衣運燃彈囚14月 求情拒闡動機
義務急救暴動罪上訴駁回 判辭：服務對象是參與者
義務急救暴動罪上訴駁回 判辭：服務對象是參與者
黎案擬押至12‧18審 辯方索文件控方始稱5000頁
黎案擬押至12‧18審 辯方索文件控方始稱5000頁
警帶走「黃之鋒契媽」 查與羅冠聰來往
警帶走「黃之鋒契媽」 查與羅冠聰來往
走失水巨蜥一周 嘉道理農場尋目擊者籲勿捕
走失水巨蜥一周 嘉道理農場尋目擊者籲勿捕
偷T形街牌轉售疑犯落網 每個賣數千贓物失蹤 路署豎新式街牌頂替
偷T形街牌轉售疑犯落網 每個賣數千贓物失蹤 路署豎新式街牌頂替
談內地養老 啟明：非送長者到灣區 冀多個選擇
談內地養老 啟明：非送長者到灣區 冀多個選擇
聘婷死者妻：被告起初稱免費 後索70萬
聘婷死者妻：被告起初稱免費 後索70萬
社署：被棄雙非童交家屬照顧
社署：被棄雙非童交家屬照顧
西九倡准賣樓 學者：賣了就無難久撐 馮程發電郵稱虧損收窄 籲員工抱持信心
西九倡准賣樓 學者：賣了就無難久撐 馮程發電郵稱虧損收窄 籲員工抱持信心
未遵驗樓令收警告 唐樓騎樓塌石屎 屋署：倘進度欠佳 年底前檢控
未遵驗樓令收警告 唐樓騎樓塌石屎 屋署：倘進度欠佳 年底前檢控
屋苑泳池機房地板斷裂 救生員墮兩米傷
屋苑泳池機房地板斷裂 救生員墮兩米傷
市建局整合大數據 4萬樓狀况一目了然
市建局整合大數據 4萬樓狀况一目了然
李予信：被捕「惹關注」 獲資助參選 曾表明不贊成全盤否決財案 稱譚文豪回應黨有彈性
李予信：被捕「惹關注」 獲資助參選 曾表明不贊成全盤否決財案 稱譚文豪回應黨有彈性
稱國安法生效後 刪否決財案字眼
稱國安法生效後 刪否決財案字眼
郵輪碼頭市集首日人流疏 檔主旅客批宣傳指示不足
郵輪碼頭市集首日人流疏 檔主旅客批宣傳指示不足
陳嘉信判辭九成抄 鷹君案重審 不涉抄襲部分無重要分析 上訴庭：令人感公義未彰
陳嘉信判辭九成抄 鷹君案重審 不涉抄襲部分無重要分析 上訴庭：令人感公義未彰
入場做《唐伯虎》 長洲戲院文化區周一試業
入場做《唐伯虎》 長洲戲院文化區周一試業
何文田院舍沉降 路署：無關中九幹線工程
何文田院舍沉降 路署：無關中九幹線工程
要兩女童掀衣拍照 以籍補習教師認罪
要兩女童掀衣拍照 以籍補習教師認罪
料運輸將與灣區結合 議員倡港普及氫能
料運輸將與灣區結合 議員倡港普及氫能
屯門岸邊求援獲救 3男涉非法入境被捕
屯門岸邊求援獲救 3男涉非法入境被捕
【Emily】英AL放榜 15歲港生入牛津
【Emily】英AL放榜 15歲港生入牛津
【Emily】房署查樓少用科技靠人手 田二少搲晒頭
【Emily】房署查樓少用科技靠人手 田二少搲晒頭
【Emily】隔9年訪疆 梁美芬欣慰「回復原樣」
【Emily】隔9年訪疆 梁美芬欣慰「回復原樣」
【Emily】《施政》建議 G19倡生得愈多交稅愈少
【Emily】《施政》建議 G19倡生得愈多交稅愈少