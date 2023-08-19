歐盟報告指港自由續受侵蝕 港府斥無理攻擊抹黑 促停干預

港府發言人指報告內容屬無理攻擊和污衊抹黑，並表示強烈不滿和堅決反對，促歐盟立即停止干涉屬中國內政的香港事務。

指港當局封鎖互聯網敏感內容

報告全長30頁，提到去年是香港回歸25周年，國家主席習近平在同年7月1日表明在中央對港實施全面管治權下，一國兩制將維持至2047年之後；同年亦是「愛國者治港」下首屆特首選舉，由唯一候選人李家超當選，形容這是跟隨澳門的「一人競賽」（one-person race）模式。報告又提到，李家超在任內就國安法首次提請人大釋法，又指執法部門續以國安為由拘捕更多人，截至去年底，共有236人涉違國安法或相關法例被捕，定罪率達100%。

​​港府發言人反駁，指國家安全屬於中央事權，反對歐盟一再惡意詆譭國安法，又指確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，強調選舉均嚴格按照本港選舉法例實行。發言人重申，特區政府定當繼續堅定履職，致力確保一國兩制、港人治港、高度自治的方針實踐行穩致遠。