歐盟報告指港自由續受侵蝕 港府斥無理攻擊抹黑 促停干預

【明報專訊】歐盟委員會昨日（18日）發表關於香港政商狀况的年度報告，指去年香港的高度自治和基本自由持續受侵蝕，令人質疑中方對一國兩制原則的承諾，報告形容去年是《港區國安法》廣泛實施的一年，又提到儘管香港仍享有互聯網自由，但當局亦封鎖敏感的網上內容，並通過數項威脅互聯網自由的法例，包括「起底」刑事化等。
港府發言人指報告內容屬無理攻擊和污衊抹黑，並表示強烈不滿和堅決反對，促歐盟立即停止干涉屬中國內政的香港事務。
指港當局封鎖互聯網敏感內容
報告全長30頁，提到去年是香港回歸25周年，國家主席習近平在同年7月1日表明在中央對港實施全面管治權下，一國兩制將維持至2047年之後；同年亦是「愛國者治港」下首屆特首選舉，由唯一候選人李家超當選，形容這是跟隨澳門的「一人競賽」（one-person race）模式。報告又提到，李家超在任內就國安法首次提請人大釋法，又指執法部門續以國安為由拘捕更多人，截至去年底，共有236人涉違國安法或相關法例被捕，定罪率達100%。
港府發言人反駁，指國家安全屬於中央事權，反對歐盟一再惡意詆譭國安法，又指確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，強調選舉均嚴格按照本港選舉法例實行。發言人重申，特區政府定當繼續堅定履職，致力確保一國兩制、港人治港、高度自治的方針實踐行穩致遠。