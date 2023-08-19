郵輪碼頭市集首日人流疏 檔主旅客批宣傳指示不足

落船點與市集不同區

旅客指回程前或會閒逛

「港創市集」位於啟德郵輪碼頭A區2樓，昨午「名勝世界壹號 」抵達碼頭B區，旅客要先到A區乘電梯至天台，再轉乘另一電梯方可到市集。地下抵港大堂有交通指示，亦有職員指示旅客可到市集。

現場觀察，昨午到訪市集人流不多，有下船的旅客稱返回郵輪前或會到訪市集；來自高雄的蔡小姐則稱留港時間有限，未及到訪市集，回郵輪前或會到市集閒逛。旅客葉先生一家稱無聽聞市集相關資訊，亦無見到市集宣傳，無前往意欲。

檔主指碼頭職員不知有市集

市集算命檔主朱小姐表示，昨晨到碼頭準備擺檔，但市集缺乏宣傳及標示，甚至碼頭職員也不知道有市集，她多番兜轉下才抵達場地。但朱小姐稱不太擔心生意量，只盼透過市集為外地旅客提供渠道認識玄學。護膚品檔主Emily稱，因為市集有特色而加入，如市集可持續營運，都希望繼續參與。

旅界指有巴士公司商旅客預繳車資

認為旅費長遠應用者自付

郵輪碼頭有3條旅遊巴營運的免費穿梭巴士線，香港旅遊促進會總幹事崔定邦透露，知悉有非專營巴士公司最近曾向郵輪碼頭公司商討合作，讓旅客預先繳付車資，或以信用卡「拍卡」作「智慧付款」。

崔定邦指出，本港有1500輛旅遊巴可服務旅客，業界有足夠巴士應付碼頭大量交通需求，旅客交通費長遠應回復「用者自付」，令公帑運用得更好。 據悉，非專利巴士正研究開辦除了往金鐘及油尖旺等旅遊區以外的路線，但實際地點仍在商討。城巴今起會在啟德郵輪碼頭開辦往尖沙嘴的20R線。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成在港台節目《千禧年代》表示， 當局與業界開設通訊群組，通知落船旅客數目，運作大致暢順，惟觀察到近日因新增多條免費巴士線，的士需求量降低。吳坤成認為，如有的士到碼頭領取石油氣券但未能載客，只能「吉車」離開，情况不理想，冀當局可提供未來郵輪班次時間表，讓司機有準備。