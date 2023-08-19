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市建局整合大數據 4萬樓狀况一目了然

【明報專訊】舊樓頻頻墜石屎，市建局為更有效制定樓宇復修策略，在其研發的「市區更新資訊系統 」中，再開發BRD-010和BRD-011兩個大數據分析程式，能在地圖上呈現全港約4萬幢大廈的樓宇狀况，團隊憑項目獲香港測量師學會「建築測量師大獎2023」研究及創新類別優勝獎。自2021年10月起，市建局積極與不同組織合作，對逾3000幢有復修需要的目標樓宇做家訪。

勘察加家訪 助推復修策略

市建局總經理（樓宇復修）王思敬表示，為蒐集樓宇狀况資料，團隊自2009年構建一套有系統的樓宇狀况勘察策略，並勘查1萬幢樓齡逾30年的樓宇，透過在室內觀察樓梯、走廊、天台等公用地方，以及在樓宇外面目測外牆是否有石屎剝落、裂痕、漏水、僭建物等，再利用以上兩個分析程式，推算不同區域的樓宇狀况和老化程度，協助制定復修策略。

王說，過去幾年因新冠疫情令樓宇維修受阻，故自2021年10月，市建局積極與不同非政府機構合作，透過7個地區組織和非政府機構，在九龍城、油尖旺等舊區，針對逾3000幢有復修需要的目標樓宇做家訪，向業主立案法團和個別業主講解樓宇復修的需要，並介紹各項樓宇復修資助計劃。

另外，第三輪「樓宇更新大行動2.0」及消防安全改善工程資助計劃下月30日截止申請，王思敬表示市建局今年內將為參加該兩項計劃的個案完成排序，並於明年陸續發出「原則性批准通知書」，再協助展開相關工程。

第三輪樓宇更新2.0下月底截

王又說，團隊會根據各種數據梳理每幢大廈的「維修意向」和「維修需要」，並以矩陣形式分類：「維修意向」是指該大廈曾否維修、是否有法團和管理公司等；「維修需要」是指大廈有否收到政府驗樓令或維修令、是否長期欠缺維修保養。市建局會以不同策略，積極協助不同維修需要及意向的業主籌備維修。

明報記者

相關字詞﹕市建局 創科線

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