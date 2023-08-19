屋苑泳池機房地板斷裂 救生員墮兩米傷

依山而建機房吊半空

工程師料涉滲漏

屋宇署表示派員到場視察後發現機房內一塊約4米乘2米「石屎垂吊式樓板」斷裂，並向下層斜坡移位，惟整體樓宇結構沒有明顯危險，已要求管理公司暫時圍封受影響範圍至完成所需維修工程。署方會繼續跟進樓板斷裂原因及維修情况，確保業主或佔用人安全。

警方昨午12時許接報柏濤小築的泳池過濾機房地面下陷，一名救生員受傷，事件列作工業意外。消息稱，機房位於泳池下方。受傷18歲姓陳救生員稱，當時走進機房避雨，其後石屎地板突然下陷，形容深度達2至3米，「見到啲鋼筋彎咗」。

結構工程師倪學仁稱，涉事屋苑依山而建，故機房需在斜坡上以架空方式垂吊石屎結構作為地板，而一般過濾機房會有不少喉管，料有喉管老化滲漏，致地板鋼筋生鏽老化，整塊石屎結構穩定度受破壞，最終無法受重斷裂。他說，由於機房架空而建，故仍有樑柱承托，料基礎結構沒太大影響，形容只是局部問題，認同不會影響整個屋苑結構安全。翻查資料，該屋苑1984年建成，樓齡39年。