未遵驗樓令收警告 唐樓騎樓塌石屎 屋署：倘進度欠佳 年底前檢控

昨早8時許，衍慶街60至64號麗景樓的騎樓底有石屎剝落，距地約5米，部分鋼筋外露，消防其後到場架起升降台移除有潛在危險的石屎。屋宇署表示，派員到場檢視後發現唐樓1樓露台底有石屎剝落及批盪鬆脫，經消防移除後，整體樓宇結構沒有明顯危險，法團已按要求豎設臨時保護措施。

翻查資料，麗景樓1964年建成，樓齡59年。據屋宇署網站，署方於2019年向麗景樓發出強制驗樓通知。署方昨回覆，麗景樓的強制驗樓通知已到期，尚未遵辦，且屬仍未委聘註冊檢驗人員的900幢樓宇之一，署方已於本月初向法團發警告信，要求盡快委聘人員檢驗，並於一個月內向署方交代進展或確實工作計劃。若進度欠佳而無合理解釋，會於年底前檢控法團。

結構工程師倪學仁看過本報提供的照片後稱，外露的鋼筋已生鏽，相信因鋼筋生鏽膨脹擠爆周邊石屎致剝落。他分析，騎樓邊緣為大廈最外露位置，日曬雨淋易致失修，相信近期連日天雨，其他類似設計的大廈亦會加劇鋼筋生鏽，促當局加緊檢查。

市建局回覆，麗景樓法團去年12月向局方申請「強制驗樓資助計劃」、「公用地方維修資助」和「樓宇排水系統維修資助計劃」，局方已於上月下旬發出3項計劃的「原則上批准通知書」，法團已開展籌備工作。