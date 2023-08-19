西九倡准賣樓 學者：賣了就無難久撐 馮程發電郵稱虧損收窄 籲員工抱持信心

馮程淑儀昨向西九員工發電郵表示明白員工關注西九財政，稱西九財務狀况已改善，其中2022/23年度營運虧損較預算縮窄，強調是員工努力成果。她又表示，已向政府提交改善財政的具體方案，有信心當中的短、中、長期措施能解決西九財困，冀員工對西九未來發展抱持信心。

西九文化區管理局董事局主席唐英年前日表示，已向政府提交方案改善財政，待政府批准後將交代細節，據了解，方案之一為西九住宅項目由「只准租、不准賣」改為容許出售，以提升土地價值。

李兆波：無辦法之中的辦法

何慶基：料要靠政府注資

李兆波昨在商台《在晴朗的一天出發》表示對上述方案有保留，認為現時經濟市道差，且住宅業權「賣了就無」，憂慮未必能支持西九長期持續營運，惟已是「無辦法之中的辦法」。他認為即使西九興建商場或酒店，亦需面對鄰近由傳統地產商興建的商場及酒店競爭。

對於新方案成效，中大文化及宗教研究系兼任副教授何慶基表示，西九最初已計劃透過商業項目、住宅、酒店等補助收入，惟現時本港經濟及旅遊業下滑，其後興建故宮文化博物館加重財政負擔，現時「看不見有什麼解決方法」，相信要依靠政府撥款，並建議先停建新設施以紓緩問題。

林筱魯倡增住宅比例地積比

西九文化區總樓面面積約85.1萬平方米，其中43%可用作酒店、辦公室及住宅發展用途，規定住宅用途不可佔整體超過20%。立法會議員林筱魯昨在港台《千禧年代》稱，現時全球酒店及商業地產經營困難，倘能提高住宅項目比例，料有助解決燃眉之急，同時建議當局考慮增加西九的地積比，提升發展密度。