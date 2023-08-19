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西九倡准賣樓 學者：賣了就無難久撐 馮程發電郵稱虧損收窄 籲員工抱持信心

【明報專訊】西九文化區陷財困，早前向政府提交方案改善財政，據悉方案包括改為容許出售住宅單位。西九管理局行政總裁馮程淑儀昨就財政問題向員工發電郵，交代最新情况，冀員工對西九未來發展抱持信心。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波昨質疑出售住宅業權「賣了就無」，未必能長期支持營運。曾任西九博物館顧問小組成員的何慶基亦表示，現時本港經濟下行影響新方案，認為西九要依靠政府再注資，並建議先停建新設施以紓緩財困。

馮程淑儀昨向西九員工發電郵表示明白員工關注西九財政，稱西九財務狀况已改善，其中2022/23年度營運虧損較預算縮窄，強調是員工努力成果。她又表示，已向政府提交改善財政的具體方案，有信心當中的短、中、長期措施能解決西九財困，冀員工對西九未來發展抱持信心。

西九文化區管理局董事局主席唐英年前日表示，已向政府提交方案改善財政，待政府批准後將交代細節，據了解，方案之一為西九住宅項目由「只准租、不准賣」改為容許出售，以提升土地價值。

李兆波：無辦法之中的辦法

何慶基：料要靠政府注資

李兆波昨在商台《在晴朗的一天出發》表示對上述方案有保留，認為現時經濟市道差，且住宅業權「賣了就無」，憂慮未必能支持西九長期持續營運，惟已是「無辦法之中的辦法」。他認為即使西九興建商場或酒店，亦需面對鄰近由傳統地產商興建的商場及酒店競爭。

對於新方案成效，中大文化及宗教研究系兼任副教授何慶基表示，西九最初已計劃透過商業項目、住宅、酒店等補助收入，惟現時本港經濟及旅遊業下滑，其後興建故宮文化博物館加重財政負擔，現時「看不見有什麼解決方法」，相信要依靠政府撥款，並建議先停建新設施以紓緩問題。

林筱魯倡增住宅比例地積比

西九文化區總樓面面積約85.1萬平方米，其中43%可用作酒店、辦公室及住宅發展用途，規定住宅用途不可佔整體超過20%。立法會議員林筱魯昨在港台《千禧年代》稱，現時全球酒店及商業地產經營困難，倘能提高住宅項目比例，料有助解決燃眉之急，同時建議當局考慮增加西九的地積比，提升發展密度。

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