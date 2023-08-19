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港聞

港聞二

聘婷死者妻：被告起初稱免費 後索70萬

【明報專訊】聘婷美容中心女負責人涉向3名患癌的病人提供「回春療法」等自然療法，並建議不要服藥，其中二人停藥後去世。該女子否認3項未經註冊而從事內科執業罪，審訊昨於區院續審。其中一名死者的妻子供稱，被告推介療程時表明不收費，保證可在3個月內治癒，但在療程開始後3個月改口稱「收咗錢（病人）先會肉赤，畀心機做療程」，終一筆過付70萬元。妻子又稱，丈夫十分信任被告，後期他病情惡化，仍遵照同意書的條款不求診。

指被告稱「收錢先肉赤，畀心機做療程」

被告趙淑儀（63歲）所涉的3項罪名指她於2013年11月19日至2016年2月5日期間，在銅鑼灣邊寧頓街18號廣旅集團大廈17樓聘婷國際有限公司無牌從事內科執業。

事主徐劍雄的妻子林錦梅稱，其丈夫於1952年出生，2016年2月死於肝癌，他曾做手術移除肝臟，但因費用昂貴及副作用的問題沒有做化療。林稱夫婦二人在社交場合認識被告，某天丈夫收到被告致電自薦可幫他治癌，表明不收費，丈夫遂於2015年9月起接受被告治療，被告保證可在3個月內治癒，不用吃藥。丈夫簽署同意書，條款包括他同意太遲接受娉婷治療，因此仍有死亡風險，以及不得接受其他形式的治療。

病情惡化 夫續遵合約不求醫

林稱丈夫十分信任被告，一心一意接受其治療，但病情一直未有好轉。12月的某次治療後，被告表示他們須支付療程費用，如此才會「肉赤」、「畀心機做療程」，丈夫曾提出分期付款，但被告指要一筆過支付，最終付款70多萬元。林憶述，同月中旬，丈夫開始水腫、皮膚滲水，林覺得不妥便勸他看醫生，惟丈夫遵從與被告簽署的條款，沒有求醫，至2016年1月因病情需要才被安排入院。

憶父死前被責放棄自己 女兒落淚稱難受

此外，患末期胰臟癌事主陶寶富的女兒陶麗詩昨補充，父親離世前約一周最後一次見被告，被告指摘事主「自己放棄自己」，陶女兒庭上不禁流淚，指這些說話令她難受；她又表示，療程原本需時半年，但尚未完成父親已離世，遂與被告商討退回餘下款項，被告起初答應，但其後透過職員稱諮詢法律意見後認為做法不恰當。案件下周一續。

【案件編號：DCCC 320/22】

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