談內地養老 啟明：非送長者到灣區 冀多個選擇

指老齡化不及港嚴重 互補安老資源

何啟明昨出席民建聯「粵港澳大灣區跨境安老研討會」時表示，考慮到鄰近大灣區城市普遍人口老化問題沒香港般嚴重，以及多數內地長者傾向居家安老，他認為港人北上安老可促進兩地合作，達到互補共贏；惟有些問題尚待解決，包括安老服務標準不統一、利潤過於薄弱等，而且每個城市有不同優惠政策。他表示未來將與內地相關部門加強溝通，解決港人醫保問題。

何續稱，若長者不適應內地安老院生活，想回港再入住公屋，現時有「回頭機制」，房屋署會提供擔保，安排有關長者更快入住公屋，或可選擇社署私營院舍改善買位計劃，一般等候時間為3至5個月。

稱不適應可回港 公屋有「回頭機制」

行會成員林正財亦表示，全世界的退休人士都會因應各種原因，如居住環境、天氣及想回鄉安老等，選擇養老地方，很多時未必留在原居地，而大灣區能釋放很多空間，當局應研究如何便利市民北上安老，待他們熟悉當地人、管理方法及各種設施，「自自然然會選擇入住內地的安老院舍」。

港大深圳醫院助理院長陳志遠則指出，缺乏足夠信任或對品質存疑、社區養老服務有待強化、港人內地養老政策及資金支持不足等，是減低港人移居內地安老意欲的因素，加上兩地社會福利政策不同，若要融合得更好，需讓跨境安老福利「過河」，因此建議擴大醫療券等福利使用範圍、為營辦者落實優惠政策、病歷互通，及加強人才交流和培養，提升診療能力。