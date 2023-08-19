明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

談內地養老 啟明：非送長者到灣區 冀多個選擇

【明報專訊】勞工及福利局副局長何啟明昨表示，鼓勵本港退休者前往大灣區安老，目的並非要將他們送去內地，而是為有意回鄉安老的長者提供多個選擇。他又表示，留意到鄰近大灣區城市人口老化不及香港嚴重，期望日後兩地合作，讓港人到內地安老，達至互補共贏，並強調不會減少本港安老設施及資源。他透露，未來將與內地相關部門加強溝通，解決港人醫保問題。

指老齡化不及港嚴重 互補安老資源

何啟明昨出席民建聯「粵港澳大灣區跨境安老研討會」時表示，考慮到鄰近大灣區城市普遍人口老化問題沒香港般嚴重，以及多數內地長者傾向居家安老，他認為港人北上安老可促進兩地合作，達到互補共贏；惟有些問題尚待解決，包括安老服務標準不統一、利潤過於薄弱等，而且每個城市有不同優惠政策。他表示未來將與內地相關部門加強溝通，解決港人醫保問題。

何續稱，若長者不適應內地安老院生活，想回港再入住公屋，現時有「回頭機制」，房屋署會提供擔保，安排有關長者更快入住公屋，或可選擇社署私營院舍改善買位計劃，一般等候時間為3至5個月。

稱不適應可回港 公屋有「回頭機制」

行會成員林正財亦表示，全世界的退休人士都會因應各種原因，如居住環境、天氣及想回鄉安老等，選擇養老地方，很多時未必留在原居地，而大灣區能釋放很多空間，當局應研究如何便利市民北上安老，待他們熟悉當地人、管理方法及各種設施，「自自然然會選擇入住內地的安老院舍」。

港大深圳醫院助理院長陳志遠則指出，缺乏足夠信任或對品質存疑、社區養老服務有待強化、港人內地養老政策及資金支持不足等，是減低港人移居內地安老意欲的因素，加上兩地社會福利政策不同，若要融合得更好，需讓跨境安老福利「過河」，因此建議擴大醫療券等福利使用範圍、為營辦者落實優惠政策、病歷互通，及加強人才交流和培養，提升診療能力。

相關字詞﹕安老 何啟明 跨境安老 民建聯

上 / 下一篇新聞

上訴遭拒 陳辭屢稱「想講當日發生的事」 7‧21白衣人：覺得係政府叫我哋做
上訴遭拒 陳辭屢稱「想講當日發生的事」 7‧21白衣人：覺得係政府叫我哋做
同年曾穿黑衣運燃彈囚14月 求情拒闡動機
同年曾穿黑衣運燃彈囚14月 求情拒闡動機
義務急救暴動罪上訴駁回 判辭：服務對象是參與者
義務急救暴動罪上訴駁回 判辭：服務對象是參與者
黎案擬押至12‧18審 辯方索文件控方始稱5000頁
黎案擬押至12‧18審 辯方索文件控方始稱5000頁
警帶走「黃之鋒契媽」 查與羅冠聰來往
警帶走「黃之鋒契媽」 查與羅冠聰來往
走失水巨蜥一周 嘉道理農場尋目擊者籲勿捕
走失水巨蜥一周 嘉道理農場尋目擊者籲勿捕
偷T形街牌轉售疑犯落網 每個賣數千贓物失蹤 路署豎新式街牌頂替
偷T形街牌轉售疑犯落網 每個賣數千贓物失蹤 路署豎新式街牌頂替
聘婷死者妻：被告起初稱免費 後索70萬
聘婷死者妻：被告起初稱免費 後索70萬
社署：被棄雙非童交家屬照顧
社署：被棄雙非童交家屬照顧
西九倡准賣樓 學者：賣了就無難久撐 馮程發電郵稱虧損收窄 籲員工抱持信心
西九倡准賣樓 學者：賣了就無難久撐 馮程發電郵稱虧損收窄 籲員工抱持信心
未遵驗樓令收警告 唐樓騎樓塌石屎 屋署：倘進度欠佳 年底前檢控
未遵驗樓令收警告 唐樓騎樓塌石屎 屋署：倘進度欠佳 年底前檢控
屋苑泳池機房地板斷裂 救生員墮兩米傷
屋苑泳池機房地板斷裂 救生員墮兩米傷
市建局整合大數據 4萬樓狀况一目了然
市建局整合大數據 4萬樓狀况一目了然
李予信：被捕「惹關注」 獲資助參選 曾表明不贊成全盤否決財案 稱譚文豪回應黨有彈性
李予信：被捕「惹關注」 獲資助參選 曾表明不贊成全盤否決財案 稱譚文豪回應黨有彈性
稱國安法生效後 刪否決財案字眼
稱國安法生效後 刪否決財案字眼
郵輪碼頭市集首日人流疏 檔主旅客批宣傳指示不足
郵輪碼頭市集首日人流疏 檔主旅客批宣傳指示不足
歐盟報告指港自由續受侵蝕 港府斥無理攻擊抹黑 促停干預
歐盟報告指港自由續受侵蝕 港府斥無理攻擊抹黑 促停干預
陳嘉信判辭九成抄 鷹君案重審 不涉抄襲部分無重要分析 上訴庭：令人感公義未彰
陳嘉信判辭九成抄 鷹君案重審 不涉抄襲部分無重要分析 上訴庭：令人感公義未彰
入場做《唐伯虎》 長洲戲院文化區周一試業
入場做《唐伯虎》 長洲戲院文化區周一試業
何文田院舍沉降 路署：無關中九幹線工程
何文田院舍沉降 路署：無關中九幹線工程
要兩女童掀衣拍照 以籍補習教師認罪
要兩女童掀衣拍照 以籍補習教師認罪
料運輸將與灣區結合 議員倡港普及氫能
料運輸將與灣區結合 議員倡港普及氫能
屯門岸邊求援獲救 3男涉非法入境被捕
屯門岸邊求援獲救 3男涉非法入境被捕
【Emily】英AL放榜 15歲港生入牛津
【Emily】英AL放榜 15歲港生入牛津
【Emily】房署查樓少用科技靠人手 田二少搲晒頭
【Emily】房署查樓少用科技靠人手 田二少搲晒頭
【Emily】隔9年訪疆 梁美芬欣慰「回復原樣」
【Emily】隔9年訪疆 梁美芬欣慰「回復原樣」
【Emily】《施政》建議 G19倡生得愈多交稅愈少
【Emily】《施政》建議 G19倡生得愈多交稅愈少