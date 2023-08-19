偷T形街牌轉售疑犯落網 每個賣數千贓物失蹤 路署豎新式街牌頂替

涉案男子49歲，前日在深水埗福榮街被拘捕，涉嫌盜竊及爆竊，他另涉同區發生的6宗爆竊案，涉款約89萬元，現正被扣留調查。警方昨將他黑布蒙頭押返福華街54號海生樓寓所搜證。警方稱案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

供買家收藏 警料不涉網上買賣

深水埗刑事調查總督察黃世君昨稱，警方在8月初接到路政署報案後，深水埗警區刑事部和深水埗特遣隊展開調查，翻查閉路電視，於前日傍晚約6時15分拘捕疑犯。被捕男子於深水埗區居住，報稱無業。經調查後發現被捕男子偷取多個街牌，其後以每個數千元出售予他人作收藏之用。

據了解，疑犯有爆竊等不同類型案底，懷疑他是「慣匪」，在收到指示後，隨手利用放在後巷的樓梯爬上高處偷取路牌，初步懷疑買家同為本地人。

無業男料為「慣匪」受指使

黃世君表示，疑犯以簡單工具擰開螺絲偷取街牌，警方暫時未能尋回被盜街牌，但相信疑犯在拘捕前已經「銷贓」，現時正調查街牌的轉賣方式，初步相信不涉網上轉賣。警方強調，街牌屬於政府公物，盜竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年；購買有關路牌屬處理贓物，一經定罪，最高可被判處監禁14年。

路政署回覆表示，截至今年8月中，路政署有紀錄的現存舊式T字形街牌共76個，分佈於深水埗區、北區、大埔、九龍城區、油尖旺區、中西區、灣仔區及東區8個地區、約60多條街道。路政署已安排職員巡查轄下所有現存有紀錄的T字形街名牌，向警方提供資料，以配合調查。署方已在T形街牌被移除的街道，豎立符合現時標準的街牌，亦會探討妥善保存T字形街牌的方案，並按需要徵詢文物保育部門、博物館和相關持份者的意見。

現存76個佈8區 路署按需要徵保育意見

道路研究社社長邱益彰表示，街牌是政府財物，故不會有實際方法收藏街牌，不清楚政府是否曾拍賣街牌。邱對未能找回街牌感到可惜，認為現時缺乏機制處理街牌，最好的保育方法是在原位展示，但若街牌位處的街道或區域因重建而要拆牌，政府應有機制保育街牌，例如篩選具歷史意義的街牌，送往博物館或大學收藏及展出。

道路研究社：當局缺街牌保育機制

保安道T字形街牌位於五邑工商總會學校校名旁，早前發現被偷，該校校長黃錦耀稱警方辦事效率很快，希望盡快找回街牌並裝回校舍上，讓學校繼續保留，亦希望事件能喚起社會各界和政府對文物保育的關注。黃表示路政署指示學校不要修補或遮蓋學校牆壁的「T形洞」，以便警方再調查和等待路政署後續安排。