明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

偷T形街牌轉售疑犯落網 每個賣數千贓物失蹤 路署豎新式街牌頂替

【明報專訊】近月深水埗、大角嘴和九龍城區共有10個T字形街牌被盜，警方前日（17日）在深水埗拘捕一名無業男子，涉嫌偷取同區7個T形街牌，以每個數千元出售予他人作收藏之用。警方暫時未能尋回被盜街牌，相信疑犯在拘捕前已經「銷贓」。路政署已在T字形街牌被移除的街道，豎立符合現時標準的街牌，並探討保存T字形街牌的方案。

涉案男子49歲，前日在深水埗福榮街被拘捕，涉嫌盜竊及爆竊，他另涉同區發生的6宗爆竊案，涉款約89萬元，現正被扣留調查。警方昨將他黑布蒙頭押返福華街54號海生樓寓所搜證。警方稱案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

供買家收藏 警料不涉網上買賣

深水埗刑事調查總督察黃世君昨稱，警方在8月初接到路政署報案後，深水埗警區刑事部和深水埗特遣隊展開調查，翻查閉路電視，於前日傍晚約6時15分拘捕疑犯。被捕男子於深水埗區居住，報稱無業。經調查後發現被捕男子偷取多個街牌，其後以每個數千元出售予他人作收藏之用。

據了解，疑犯有爆竊等不同類型案底，懷疑他是「慣匪」，在收到指示後，隨手利用放在後巷的樓梯爬上高處偷取路牌，初步懷疑買家同為本地人。

無業男料為「慣匪」受指使

黃世君表示，疑犯以簡單工具擰開螺絲偷取街牌，警方暫時未能尋回被盜街牌，但相信疑犯在拘捕前已經「銷贓」，現時正調查街牌的轉賣方式，初步相信不涉網上轉賣。警方強調，街牌屬於政府公物，盜竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年；購買有關路牌屬處理贓物，一經定罪，最高可被判處監禁14年。

路政署回覆表示，截至今年8月中，路政署有紀錄的現存舊式T字形街牌共76個，分佈於深水埗區、北區、大埔、九龍城區、油尖旺區、中西區、灣仔區及東區8個地區、約60多條街道。路政署已安排職員巡查轄下所有現存有紀錄的T字形街名牌，向警方提供資料，以配合調查。署方已在T形街牌被移除的街道，豎立符合現時標準的街牌，亦會探討妥善保存T字形街牌的方案，並按需要徵詢文物保育部門、博物館和相關持份者的意見。

現存76個佈8區 路署按需要徵保育意見

道路研究社社長邱益彰表示，街牌是政府財物，故不會有實際方法收藏街牌，不清楚政府是否曾拍賣街牌。邱對未能找回街牌感到可惜，認為現時缺乏機制處理街牌，最好的保育方法是在原位展示，但若街牌位處的街道或區域因重建而要拆牌，政府應有機制保育街牌，例如篩選具歷史意義的街牌，送往博物館或大學收藏及展出。

道路研究社：當局缺街牌保育機制

保安道T字形街牌位於五邑工商總會學校校名旁，早前發現被偷，該校校長黃錦耀稱警方辦事效率很快，希望盡快找回街牌並裝回校舍上，讓學校繼續保留，亦希望事件能喚起社會各界和政府對文物保育的關注。黃表示路政署指示學校不要修補或遮蓋學校牆壁的「T形洞」，以便警方再調查和等待路政署後續安排。

上 / 下一篇新聞

上訴遭拒 陳辭屢稱「想講當日發生的事」 7‧21白衣人：覺得係政府叫我哋做
上訴遭拒 陳辭屢稱「想講當日發生的事」 7‧21白衣人：覺得係政府叫我哋做
同年曾穿黑衣運燃彈囚14月 求情拒闡動機
同年曾穿黑衣運燃彈囚14月 求情拒闡動機
義務急救暴動罪上訴駁回 判辭：服務對象是參與者
義務急救暴動罪上訴駁回 判辭：服務對象是參與者
黎案擬押至12‧18審 辯方索文件控方始稱5000頁
黎案擬押至12‧18審 辯方索文件控方始稱5000頁
警帶走「黃之鋒契媽」 查與羅冠聰來往
警帶走「黃之鋒契媽」 查與羅冠聰來往
走失水巨蜥一周 嘉道理農場尋目擊者籲勿捕
走失水巨蜥一周 嘉道理農場尋目擊者籲勿捕
談內地養老 啟明：非送長者到灣區 冀多個選擇
談內地養老 啟明：非送長者到灣區 冀多個選擇
聘婷死者妻：被告起初稱免費 後索70萬
聘婷死者妻：被告起初稱免費 後索70萬
社署：被棄雙非童交家屬照顧
社署：被棄雙非童交家屬照顧
西九倡准賣樓 學者：賣了就無難久撐 馮程發電郵稱虧損收窄 籲員工抱持信心
西九倡准賣樓 學者：賣了就無難久撐 馮程發電郵稱虧損收窄 籲員工抱持信心
未遵驗樓令收警告 唐樓騎樓塌石屎 屋署：倘進度欠佳 年底前檢控
未遵驗樓令收警告 唐樓騎樓塌石屎 屋署：倘進度欠佳 年底前檢控
屋苑泳池機房地板斷裂 救生員墮兩米傷
屋苑泳池機房地板斷裂 救生員墮兩米傷
市建局整合大數據 4萬樓狀况一目了然
市建局整合大數據 4萬樓狀况一目了然
李予信：被捕「惹關注」 獲資助參選 曾表明不贊成全盤否決財案 稱譚文豪回應黨有彈性
李予信：被捕「惹關注」 獲資助參選 曾表明不贊成全盤否決財案 稱譚文豪回應黨有彈性
稱國安法生效後 刪否決財案字眼
稱國安法生效後 刪否決財案字眼
郵輪碼頭市集首日人流疏 檔主旅客批宣傳指示不足
郵輪碼頭市集首日人流疏 檔主旅客批宣傳指示不足
歐盟報告指港自由續受侵蝕 港府斥無理攻擊抹黑 促停干預
歐盟報告指港自由續受侵蝕 港府斥無理攻擊抹黑 促停干預
陳嘉信判辭九成抄 鷹君案重審 不涉抄襲部分無重要分析 上訴庭：令人感公義未彰
陳嘉信判辭九成抄 鷹君案重審 不涉抄襲部分無重要分析 上訴庭：令人感公義未彰
入場做《唐伯虎》 長洲戲院文化區周一試業
入場做《唐伯虎》 長洲戲院文化區周一試業
何文田院舍沉降 路署：無關中九幹線工程
何文田院舍沉降 路署：無關中九幹線工程
要兩女童掀衣拍照 以籍補習教師認罪
要兩女童掀衣拍照 以籍補習教師認罪
料運輸將與灣區結合 議員倡港普及氫能
料運輸將與灣區結合 議員倡港普及氫能
屯門岸邊求援獲救 3男涉非法入境被捕
屯門岸邊求援獲救 3男涉非法入境被捕
【Emily】英AL放榜 15歲港生入牛津
【Emily】英AL放榜 15歲港生入牛津
【Emily】房署查樓少用科技靠人手 田二少搲晒頭
【Emily】房署查樓少用科技靠人手 田二少搲晒頭
【Emily】隔9年訪疆 梁美芬欣慰「回復原樣」
【Emily】隔9年訪疆 梁美芬欣慰「回復原樣」
【Emily】《施政》建議 G19倡生得愈多交稅愈少
【Emily】《施政》建議 G19倡生得愈多交稅愈少